Horror on the Orient Express: The Board Game to planszowa wersja kultowego RPG

Horror w Orient Expressie to największa kampania w historii systemu Zew Cthulhu. Już niedługo fani wspomnianego RPG będą mieli okazję ponownie przeżyć dobrze znane im przygody, ale tym razem w nieco innym wydaniu. Firma Chaosium Inc. szykuje bowiem Horror on the Orient Express: The Board Game, czyli planszową wersję kultowej pozycji.

Wkrótce rusza kampania crowdfundingowa gry planszowej Horror on the Orient Express

Horror on the Orient Express: The Board Game jest efektem współpracy dwóch popularnych polskich projektantów gier planszowych, czyli Adama Kwapińskiego (Nemesis, Lords of Hellas/Ragnarok, Frostpunk) i Michała Gołębiowskiego (Destinies). Całość zostania natomiast upiększona grafikami autorstwa Aleksandra Zawady oraz Anny Jarmołowskiej. Wydawca zapowiada, że planszowa wersja kultowego RPG ma zapewnić „wciągające doświadczenie” zarówno dla fanów oryginału, jak i zupełnie nowych graczy.