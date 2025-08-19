Kingdom Come Deliverance 2: Legacy of the Forge w zwiastunie. Poznaliśmy datę premiery

Drugi dodatek fabularny do Kingdom Come Deliverance 2, Legacy of the Forge, zadebiutuje już 9 września. Podczas Gamescom Opening Night Live zaprezentowano pierwszy trailer rozszerzenia, pokazujący nowe lokacje i możliwości odnowy budynków.

Kingdom Come Deliverance 2: Legacy of the Forge – odnowa i nowe przygody

W Legacy of the Forge gracze ponownie wcielą się w bohatera z Kingdom Come Deliverance 2, podążając za głównym wątkiem fabularnym. Tym razem akcja skupia się na miejscach, które będziemy mogli odbudowywać i odnawiać, co wprowadza dodatkowy element interakcji z otoczeniem. Format historii pozostaje zbliżony do pierwszego DLC, łącząc narrację z eksploracją i zadaniami pobocznymi.