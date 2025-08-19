Zaloguj się lub Zarejestruj

Kingdom Come Deliverance 2: Legacy of the Forge w zwiastunie. Poznaliśmy datę premiery

Mikołaj Berlik
2025/08/19 21:53
Rozszerzenie pokazano na Opening Night Live.

Drugi dodatek fabularny do Kingdom Come Deliverance 2, Legacy of the Forge, zadebiutuje już 9 września. Podczas Gamescom Opening Night Live zaprezentowano pierwszy trailer rozszerzenia, pokazujący nowe lokacje i możliwości odnowy budynków.

Kingdom Come Deliverance 2: Legacy of the Forge
Kingdom Come Deliverance 2: Legacy of the Forge – odnowa i nowe przygody

W Legacy of the Forge gracze ponownie wcielą się w bohatera z Kingdom Come Deliverance 2, podążając za głównym wątkiem fabularnym. Tym razem akcja skupia się na miejscach, które będziemy mogli odbudowywać i odnawiać, co wprowadza dodatkowy element interakcji z otoczeniem. Format historii pozostaje zbliżony do pierwszego DLC, łącząc narrację z eksploracją i zadaniami pobocznymi.

Legacy of the Forge zadebiutuje 9 września na PS5, XSX|S oraz PC. Nowy dodatek oferuje zarówno fanom kontynuację fabuły Kingdom Come Deliverance 2, jak i świeże doświadczenia związane z odbudową i zarządzaniem przestrzenią w świecie średniowiecznych Czech.

News
data premiery
zwiastun
gamescom
Gamescom Opening Night Live
Kingdom Come: Deliverance 2
gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 22:30

Kiedy ograłem dwójkę to trochę marudziłem, że porzucili mechanikę odbudowy czegokolwiek bo generalnie wszystkie nowe mechaniki/motywy z DLC do jedynki wprowadzili do podstawki w dwójce tj. pies jako towarzysz, turnieje, bandę nie do końca praworządnych typków, z którymi Heniek współpracuje i zabrakło właśnie odbudowy i ewentualnego poznania losów jakiejś kobiety, z którą Henry był rozdzielony w nieprzyjemnych okolicznościach.

Co prawda nie spodziewałem się powrotu tego w DLC ale jestem wniebowzięty bo nawet jeśli From the Ashes było nieco rozczarowujące (dodatek do jedynki z odbudową Przybysławic) to jednak było ciekawym DLC bo to jak szybko je przejdziemy zależało w głównej mierze od tego jak radzimy sobie z ekonomią w grze - mnóstwo groszy pochłaniała odbudowa, jeśli dobrze pamiętam to coś pomiędzy 60, a 80 tysięcy łącznie. 

W dwójce twórcy niejako próbowali zdławić nasz zbieracki zapał bo sklepikarze już nie posiadają tysięcy groszy jak sprzedadzą nasz ekwipunek, który opchnęliśmy im parę dni wcześniej ale pomimo to nie jest trudno być bogatym więc mam nadzieję, że i tu będzie na co wydawać nasze ciężko zagrabione grosze.

KCD tak jeden jak i dwa uważam za gry z dobrze zrobionym systemem ekonomicznym - możliwości zarobku jak i oszczędzania (co jest rzadkością) jest sporo i póki nie dojdziemy do "ostatecznego" ekwipunku to jest nawet sporo możliwości wydania tych pieniędzy.

To jest problem jaki mam np. z taką serią GTA - kiedyś wystarczyło by gra z tej serii pozwoliła mieć miliony na koncie i to robiło wrażenie ale w miarę jak stawałem się dojrzalszy to zaczynał mi przeszkadzać ten szczegół, że w tych grach na ogół nie ma na co tych pieniędzy wydawać. Niby jesteśmy milionerami ale nie mamy na co wydawać pieniędzy - bronie to najczęściej groszowe sprawy w skali tego ile dostajemy za misję, ciuchy tak samo, posiadłości możemy kupić tylko w grach z epoki 3D (GTA: SA, GTA: VC i GTA: VCS), jakieś biznesy tylko w dwóch (GTA V, GTA: VCS), a pojazdy tylko w jednej (GTA V). Oczywiście czasem są opcjonalne mechaniki jak jedzenie (niezauważalne ceny) czy tuning pojazdów (trochę kosztuje ale tak naprawdę to wciąż nie zauważalna rzecz na koncie). A do tego po przejściu głównego wątku nasze możliwości zarobkowe są znacznie ograniczone choć nie stanowi to problemu bo i tak nie ma na co przewalić całej forsy - no chyba, że w kasynie w Las Venturas.

GTA V poszło w nawet niezłym kierunku bo żeby kupić najdroższy asset czyli Pole Golfowe to musimy zagrać na giełdzie gdyż nie ma innej możliwości by ogarnąć aż taką kwotę ale z drugiej strony albo zrobimy to (tj. grę na giełdzie) zaraz po misjach zabójcy gdzie ceny akcji skaczą jak szalone albo będziemy się bawić w ostry grind.

Trochę długi wywód o GTA ale myślę, że wszyscy wiedzą o co mi chodzi - gry RPG pokroju KCD czy nawet od biedy TES czy Fallout dają możliwość zarobku jak i wydawania swoich pieniędzy przez co te są no - pieniędzmi, a nie tylko statystyką i to jest fajne i daje satysfakcję bo spowalnia nieraz nasz rozwój/postępy ale po zakupie nowego ekwipunku bardzo często czujemy przypływ mocy i progresję - ot zapracowaliśmy sobie, a możliwość kupowania dodatkowych rzeczy jak nowej fury, ciuchów, mieszkań czy biznesów to kolejna rzecz. Oczywiście nie wymagam od każdej gry elementów Immersive Sima ale mi się zawsze już będzie kłócić to, że twórcy niektórych gier obsypują nas kasą po misjach, a nie dają możliwości wydania jej na coś fajnego - czasem więc lepiej postawić na inną skalę gdzie gracz poczuje, że rzeczywiście zarobił sobie na coś fajnego, a nie że początkowo nie ma kasy, a w połowie lub 3/4 gry już nie ma na co wydawać i to robiąc same główne misje.




