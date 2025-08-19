Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Direct ujawnia Kirby Air Riders. Znamy datę premiery gry

Patrycja Pietrowska
2025/08/19 17:30
0
0

Dynamiczne wyścigi trafią na Nintendo Switch 2 jeszcze w tym roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj odbył się kolejny pokaz Nintendo Direct. W ramach wydarzenia światło dzienne ujrzały informacje na temat Kirby Air Riders. Ujawniono, że gra zadebiutuje na rynku już 20 listopada bieżącego roku, a jej docelową platformą będzie Nintendo Switch 2.

Kirby Air Riders
Kirby Air Riders

Kirby Air Riders zmierza na Nintendo Switch 2

Nowa odsłona, będąca kontynuacją popularnego tytułu wyścigowego z konsoli GameCube, zachowuje jego kluczowe założenia. Gracze ponownie staną do rywalizacji w dynamicznych wyścigach, w których udział wziąć może nawet do sześciu zawodników jednocześnie. Tym, co wyróżnia najnowszą część, jest znaczące rozszerzenie listy grywalnych postaci.

GramTV przedstawia:

Wśród potwierdzonych Riderów znaleźli się: Kirby, King Dedede, Chef Kawasaki, Cappy, Magolor, Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe i Susie. W przeciwieństwie do poprzedniczki Kirby Air Riders zaoferuje znacznie więcej bohaterów, z których każdy będzie dysponował unikalnymi zdolnościami i cechami.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Kirby Air Riders ukaże się 20 listopada 2025 roku. Gra trafi na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/kirby-air-riders-launches-on-november-20th-new-riders-revealed

Tagi:

News
data premiery
Nintendo
Nintendo Direct
Kirby
Nintendo Switch 2
Kirby Air Riders
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

