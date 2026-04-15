Gra o tron oficjalnie otrzyma kinowy film. Znamy tytuł

Właśnie tego fani się spodziewali.

Chociaż nie ma najmniejszych szans na ukazanie się nowej książki z cyklu Pieśni lodu i ognia od George’a R.R. Martina jeszcze w tym roku, to chociaż Warner Bros wraz z HBO rozwijają swoje uniwersum. Obok nowych seriali, a także kontynuacji istniejących już produkcji, teraz studia oficjalnie potwierdziły powstanie kinowego filmu osadzonego w świecie Westeros. Chociaż o projekcie informowano jeszcze w marcu tego roku, to dopiero teraz Warner Bros. zapowiedziało produkcję i ujawniło oficjalny tytuł. Game of Thrones: Aegon’s Conquest – film z Gry o tron oficjalnie ogłoszony Produkcja, zapowiedziana podczas CinemaCon, zatytułowana została Game of Thrones: Aegon’s Conquest i opowie historię jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach tego uniwersum. Za scenariusz odpowiada Beau Willimon, znany między innymi z pracy nad House of Cards oraz serialem Andor.

Film skupi się na losach Aegona Targaryena, pierwszego władcy Westeros, który zjednoczył Siedem Królestw pod jednym sztandarem. To właśnie jego działania doprowadziły do powstania Żelaznego Tronu, symbolu władzy wykutego z broni pokonanych przeciwników. W opowieści pojawią się również jego siostry i jednocześnie żony, Visenya oraz Rhaenys, a także legendarny smok Balerion, największa bestia, jaka kiedykolwiek przemierzała niebo nad Westeros. Scenariusz ma czerpać inspirację z książki Ogień i krew autorstwa George’a R.R. Martina, która stanowi fundament dla historii rodu Targaryenów. To właśnie na jej podstawie powstał również serial Ród smoka.

Co ciekawe, projekt początkowo był rozważany jako serial telewizyjny, który miałby zasilić ofertę HBO. Ostatecznie zdecydowano się jednak na formę pełnometrażowego widowiska kinowego, co wyraźnie pokazuje ambicje Warner Bros. względem tej produkcji. W najbliższych latach świat Westeros nadal będzie rozwijany także na małym ekranie. Trzeci sezon Rodu smoka zadebiutuje w czerwcu 2026 roku, natomiast drugi sezon Rycerza Siedmiu Królestw zaplanowano na początek 2027 roku. Decyzja o stworzeniu filmu kinowego sugeruje, że Warner Bros. widzi w marce ogromny potencjał i chce poszerzyć jej zasięg poza seriale. Historia podboju Aegona wydaje się idealnym wyborem na taką okazję, gdyż to właśnie ona zapoczątkowała wszystkie wydarzenia znane fanom z Gry o Tron. Na ten moment szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, jednak sam fakt oficjalnego potwierdzenia projektu jasno wskazuje, że studio traktuje go priorytetowo. Jeśli realizacja spełni oczekiwania, może to być początek nowego rozdziału dla jednej z najpopularniejszych franczyz fantasy ostatnich lat i w przyszłości otrzymamy więcej kinowych filmów z uniwersum Gry o tron.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.