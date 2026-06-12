Netflix sięga po kolejną sensację anime. Wiralowy hit doczekał się aktorskiej wersji, która już dostępna jest na platformie

Widzowie mogą zapoznać się z tą historią za pomocą nowej aktorskiej wersji.

Netflix konsekwentnie rozwija katalog aktorskich adaptacji inspirowanych azjatyckimi hitami i właśnie wzbogacił go o kolejną produkcję. Do oferty platformy trafił serial Wiralowy hit, oparty na popularnym WEBToonie, który wcześniej doczekał się również własnej adaptacji anime. Wiralowy hit – słynna manga i anime doczekała się aktorskiej wersji od Netflixa Wiralowy hit zadebiutował w formie internetowego komiksu w 2019 roku. Seria była publikowana przez pięć lat i zakończyła się w 2024 roku po wydaniu dziesięciu tomów. Popularność tytułu sprawiła, że studio Okuruto Noboru przygotowało jego wersję anime, która liczyła dwanaście odcinków i była dystrybuowana między innymi za pośrednictwem Crunchyrolla. Jak dotąd nie ogłoszono drugiego sezonu animowanej odsłony, jednak marka wciąż rozwija się dzięki nowej produkcji aktorskiej.

Nowa wersja Wiralowego hitu zadebiutowała na Netflixie jako sześcioodcinkowy serial. Produkcja stawia na dynamiczną akcję i próbuje przenieść na ekran atmosferę znaną zarówno z WEBToona, jak i anime. Dla widzów, którzy nie mieli wcześniej styczności z tym uniwersum, może być to najłatwiejszy sposób na poznanie historii zdobywającej popularność na całym świecie.

GramTV przedstawia:

Głównym bohaterem jest Kota Shimura, licealista zmagający się z prześladowaniami ze strony rówieśników oraz problemami finansowymi. Zdesperowany chłopak wpada na nietypowy pomysł zarabiania pieniędzy poprzez transmitowanie internetowych walk. Choć początkowo nie posiada żadnego doświadczenia w sztukach walki, zaczyna trenować z pomocą tajemniczych materiałów instruktażowych. Wspierany przez przyjaciół, Akiego Yashio i Kanegona, staje naprzeciw coraz groźniejszych przeciwników, licząc na zdobycie popularności, pieniędzy i szansy na odmienienie swojego życia. Rosnące zainteresowanie Wiralowego hitu pokazuje również, jak ogromne znaczenie zdobyły w ostatnich latach WEBToony. Tego typu historie coraz częściej konkurują popularnością z klasycznymi mangami i stają się źródłem inspiracji dla kolejnych seriali oraz filmów. Najlepszym przykładem pozostaje Solo Leveling, które po premierze anime w 2024 roku stało się jednym z największych fenomenów współczesnej animacji. Fani wciąż czekają na dalszy rozwój losów Jinwoo Sunga, a sukces tej produkcji tylko potwierdza, że adaptacje WEBToonów mają przed sobą bardzo obiecującą przyszłość.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.