Finałowy sezon Stranger Things jeszcze raz. Fani otrzymają zakończenie kultowego serialu już tego lata, ale w nietypowej wersji

Najwyraźniej Netflix nie zamierza przestać zarabiać na swoim największym serialowym hicie. Główna historia dobiegła końca, ale uniwersum wciąż się rozrasta za sprawą spin-offów, książek i spektakli teatralnych. Teraz platforma znalazła kolejny sposób, by wrócić do finałowego sezonu. Kto powiedział, że nie można go po prostu... wydrukować?

Choć Stranger Things oficjalnie dobiegło końca, mieszkańcy Hawkins najwyraźniej nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Już w przyszłym miesiącu fani otrzymają kolejną publikację związaną z popularnym serialem. 14 lipca do sprzedaży trafi książka Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5, zawierająca komplet autoryzowanych scenariuszy piątego i zarazem finałowego sezonu produkcji.

Publikacja będzie również zawierać specjalny wstęp przygotowany przez Matta Duffera i Rossa Duffera. Jak łatwo się domyślić – książka będzie dostępna jedynie w anglojęzycznej wersji. Nie jest to zresztą pierwszy taki projekt. W sprzedaży od pewnego czasu znajdują się już analogiczne wydania obejmujące sezony od pierwszego do czwartego. Teraz kolekcja zostanie ostatecznie domknięta. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Netflix i jego partnerzy robią wszystko, by marka żyła jak najdłużej po zakończeniu głównego serialu. W ostatnich miesiącach fani otrzymali między innymi dokument poświęcony kulisom powstawania finałowego sezonu, animowany spin-off Stranger Things: Opowieści z '85, a także teatralny prequel Stranger Things: The First Shadow opowiadający o przeszłości Henry'ego Creela, późniejszego Vecny.

GramTV przedstawia: