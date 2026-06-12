Finałowy sezon Stranger Things jeszcze raz. Fani otrzymają zakończenie kultowego serialu już tego lata, ale w nietypowej wersji

Najwyraźniej Netflix nie zamierza przestać zarabiać na swoim największym serialowym hicie. Główna historia dobiegła końca, ale uniwersum wciąż się rozrasta za sprawą spin-offów, książek i spektakli teatralnych. Teraz platforma znalazła kolejny sposób, by wrócić do finałowego sezonu. Kto powiedział, że nie można go po prostu... wydrukować?
Tego lata dostaniecie do rąk scenariusz Stranger Things 5
Choć Stranger Things oficjalnie dobiegło końca, mieszkańcy Hawkins najwyraźniej nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Już w przyszłym miesiącu fani otrzymają kolejną publikację związaną z popularnym serialem. 14 lipca do sprzedaży trafi książka Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5, zawierająca komplet autoryzowanych scenariuszy piątego i zarazem finałowego sezonu produkcji.
Publikacja będzie również zawierać specjalny wstęp przygotowany przez Matta Duffera i Rossa Duffera. Jak łatwo się domyślić – książka będzie dostępna jedynie w anglojęzycznej wersji. Nie jest to zresztą pierwszy taki projekt. W sprzedaży od pewnego czasu znajdują się już analogiczne wydania obejmujące sezony od pierwszego do czwartego. Teraz kolekcja zostanie ostatecznie domknięta.
Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Netflix i jego partnerzy robią wszystko, by marka żyła jak najdłużej po zakończeniu głównego serialu. W ostatnich miesiącach fani otrzymali między innymi dokument poświęcony kulisom powstawania finałowego sezonu, animowany spin-off Stranger Things: Opowieści z '85, a także teatralny prequel Stranger Things: The First Shadow opowiadający o przeszłości Henry'ego Creela, późniejszego Vecny.
GramTV przedstawia:
Do tego dochodzi cała biblioteka książek rozwijających uniwersum, w tym powieści, albumy i publikacje dokumentalne. Wkrótce zadebiutuje również kolejna książka zatytułowana Stranger Things: The Official Story Behind the Legendary Series.
Nowe wydanie nie wniesie wprawdzie do fabuły piątego sezonu żadnych dodatkowych scen, ale dla najwierniejszych fanów może stanowić okazję do poznania historii od kuchni. Scenariusze pozwolą zobaczyć dialogi, opisy scen i pomysły twórców w ich pierwotnej formie, jeszcze przed przeniesieniem na ekran. Warto w tym miejscu dodać, że w trakcie trwania serialu fani niejednokrotnie grzmieli na forach z niezadowolenia w stosunku do tego, w jakim kierunku fabularnie szedł serial. Teraz będą mieli okazję zweryfikować, jak to wyglądało na papierze.
Wszystkie pięć sezonów serialu znajdziecie w bibliotece Netflix. Przeczytajcie także recenzję piątego sezonu serialu.
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