Gra o tron w końcu zostanie dokończona przez George’a R.R. Martina? Wydawca komentuje niedawne plotki

Fani już dawno stracili nadzieję na dokończenie książkowego cyklu Pieśni lodu i ognia.

Plotki o rzekomej dacie premiery Wichrów zimy ponownie rozgrzały fanów twórczości George’a R.R. Martina. W miniony weekend w sieci zaczęły krążyć informacje sugerujące, że długo wyczekiwana powieść miałaby zadebiutować jeszcze w tym roku. Szybko jednak pojawiła się oficjalna reakcja wydawcy, która studzi nastroje. Gra o tron – Wichry zimy wciąż nie są skończone Za oceanem głos w sprawie zabrało wydawnictwo Bantam Books, które jednoznacznie zdementowało doniesienia o wycieku daty premiery:

Plotki krążące w sieci na temat rzekomego wycieku są nieprawdziwe. Informacje o potencjalnym terminie wydania szóstej części cyklu Pieśni lodu i ognia pojawiły się w mediach społecznościowych i szybko zaczęły rozprzestrzeniać się w sieci. Ostatnia odsłona sagi ukazała się piętnaście lat temu, a sam Martin wielokrotnie podkreślał, że prace nad książką wciąż trwają, choć nie zawsze przebiegają w równym tempie. W jednej z niedawnych wypowiedzi przyznał, że ukończenie powieści zależy między innymi od ograniczenia innych zobowiązań. Myślę, że jeśli uda mi się pozbyć części innych obowiązków, mógłbym ukończyć Wichry zimy całkiem szybko. Wiem, że to jest priorytet, ale nie zawsze mam na to odpowiedni nastrój. Autor odniósł się również do przyszłości całego cyklu, zaznaczając, że chce doprowadzić historię do końca osobiście. Jednocześnie zasugerował, że jego wizja zakończenia może znacząco różnić się od tej znanej z serialu Gry o tron. Zamierzałem uśmiercić więcej postaci, ale nie te same, które zginęły w serialu. Tam postawiono na bardziej szczęśliwe zakończenie. Nie widzę szczęśliwego finału dla Tyriona. Jego historia od początku była tragiczna. Planowałem też śmierć Sansy, ale jej serialowa wersja jest tak lubiana, że może pozwolę jej przeżyć.

Podczas panelu na New York Comic Con 2025 pisarz odniósł się także do kwestii opóźnień, które od lat są przedmiotem dyskusji wśród fanów: Wiem, że wokół Wichrów zimy narosło sporo kontrowersji z powodu opóźnień, ale od zawsze miałem problem z terminami i nie czuję się dobrze, gdy ich nie dotrzymuję. Choć szósta część sagi wciąż nie ma oficjalnej daty premiery, uniwersum stworzone przez Martina nie zwalnia tempa. Na antenie HBO rozwijane są kolejne produkcje. Ród smoka powróci z trzecim sezonem latem, a jego finałowa odsłona planowana jest na 2028 rok. Równolegle trwają prace nad kolejnym projektem osadzonym w tym świecie, czyli drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw.

