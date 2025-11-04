Gra, którą zamknięto z hukiem, stała się teraz tematem politycznej debaty

W zeszłym roku branża gier żyła nagłym zamknięciem gry Concord. Ta sprawa odbiła się szerokim echem i wraca ponownie. Concord stał się przedmiotem debaty w brytyjskim parlamencie. Posłowie Izby Gmin dyskutowali o konieczności wzmocnienia ochrony praw konsumentów w branży gier wideo, wskazując przypadek Concord jako przykład nagłego zakończenia działania gry i braku gwarancji dla graczy.

Concord przedmiotem debaty w brytyjskim parlamencie

Podczas debaty jeden z posłów przypomniał, że Concord — wydane w sierpniu 2024 roku na PlayStation 5 i PC — zostało zamknięte przez Sony Interactive Entertainment z powodów komercyjnych zaledwie kilka miesięcy po premierze. Choć firma zwróciła graczom pieniądze, polityk podkreślił, że nie zawsze tak się dzieje. “Jeśli wydawcy nie podają jasno okresu obowiązywania gry w momencie sprzedaży, muszą ponieść odpowiedzialność” — powiedział, odnosząc się do nowych przepisów w ramach ustawy o rynkach cyfrowych, konkurencji i konsumentach z 2024 roku.