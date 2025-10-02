Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite, Discord i Steam zagrożeniem dla młodzieży? Rząd USA jest zaniepokojony nastolatkami korzystającymi z tych platform

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/02 14:40
1
0

Stany Zjednoczone obawiają się o przyszłość swojej młodzieży, którzy według USA mogą być radykalizowani poprzez popularne platformy.

Do sieci wyciekł dokument amerykańskiego National Counter Terrorism Center, który nie był przeznaczony do publicznego udostępnienia. Mimo wszystko wspomniany dokument został opublikowany między innymi przez dziennikarza Daniela Boguslawa (Rolling Stone, Vice, Intercept) i wskazuje on, że popularne platformy gamingowe takie jak Fortnite, Discord i Steam, są postrzegane jako potencjalne miejsca zradykalizowania młodych użytkowników.

Fortnite, Discord i Steam są zagrożeniem dla młodzieży?

Według dokumentu, “niektórzy nastoletni ekstremiści w USA prawdopodobnie grają w gry online lub korzystają z powiązanych z nimi aplikacji i mogą używać tych narzędzi do komunikacji, planowania czy szerzenia propagandy terrorystycznej”. Analiza rozkłada na czynniki możliwości poszczególnych platform, takich jak czat głosowy, tekstowy, wideo, listy znajomych czy społeczności, pod kątem ułatwiania kontaktów między młodymi ludźmi o radykalnych poglądach. Raport pojawił się w następstwie histerii medialnej po zastrzeleniu Charliego Kirka, podczas której sprawca miał użyć amunicji z wygrawerowanymi memami z gier wideo, w tym kodem ze Stratagemu z Helldivers 2.

Choć dokument podkreśla, że sama obecność w grze online nie świadczy o niczym podejrzanym, sugeruje jednocześnie, że platformy te mogą stanowić “pole do dalszych działań w przypadku prowadzenia już istniejącego śledztwa, o ile zachowanie użytkownika zostanie uznane za wystarczająco podejrzane”. Nie określono jednak, co dokładnie miałoby stanowić takie zachowanie.

W tle sprawy pojawiają się kontrowersyjne wytyczne polityczne. W prezydenckim memorandum antyamerykanizm, antykapitalizm i antychrześcijaństwo zostały wymienione jako przejawy przemocy, obok ekstremizmu na tle migracji, rasy i płci. Z kolei w ramach Project 2025 padły wezwania, aby FBI traktowało ekstremistów transpłciowych jako zagrożenie terrorystyczne.

Krytycy, w tym sam Boguslaw, ostrzegają, że takie podejście daje pretekst do inwigilacji zwykłych aktywności i może sprawić, że granie w Fortnite zostanie uznane za wskaźnik ekstremizmu. Reporter Ken Klippenstein z The Young Turks i Intercept dodał, że według niego rząd wprost bierze na celownik użytkowników Discorda.

Tagi:

News
PC
Steam
Fortnite
USA
przeciek
kontrowersje
wyciek
branża gier
polityka
rząd
Terroryzm
lgbt
Discord
gracze
Stany Zjednoczone
aktywiści
ekstermiści
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:52

Chodzi o kontrolę, o nic więcej. Tiktok im nie przeszkadza? A przepraszam, zapomniałem, że go (częściowo) wykupili.




