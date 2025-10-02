Fortnite, Discord i Steam zagrożeniem dla młodzieży? Rząd USA jest zaniepokojony nastolatkami korzystającymi z tych platform

Do sieci wyciekł dokument amerykańskiego National Counter Terrorism Center, który nie był przeznaczony do publicznego udostępnienia. Mimo wszystko wspomniany dokument został opublikowany między innymi przez dziennikarza Daniela Boguslawa (Rolling Stone, Vice, Intercept) i wskazuje on, że popularne platformy gamingowe takie jak Fortnite, Discord i Steam, są postrzegane jako potencjalne miejsca zradykalizowania młodych użytkowników.

Fortnite, Discord i Steam są zagrożeniem dla młodzieży?

Według dokumentu, “niektórzy nastoletni ekstremiści w USA prawdopodobnie grają w gry online lub korzystają z powiązanych z nimi aplikacji i mogą używać tych narzędzi do komunikacji, planowania czy szerzenia propagandy terrorystycznej”. Analiza rozkłada na czynniki możliwości poszczególnych platform, takich jak czat głosowy, tekstowy, wideo, listy znajomych czy społeczności, pod kątem ułatwiania kontaktów między młodymi ludźmi o radykalnych poglądach. Raport pojawił się w następstwie histerii medialnej po zastrzeleniu Charliego Kirka, podczas której sprawca miał użyć amunicji z wygrawerowanymi memami z gier wideo, w tym kodem ze Stratagemu z Helldivers 2.