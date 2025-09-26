Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Company reaguje na kontrowersyjny film z nalotów ICE z motywem przewodnim anime

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/26 18:00
Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych chyba nieco popłynął ze swoją kreatywnością – znowu.

The Pokemon Company oficjalnie zdystansowało się od wideo opublikowanego przez amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), w którym wykorzystano kultową piosenkę z serialu anime do promocji nalotów przeprowadzanych przez ICE.

Pokemon
Pokemon

Pokemony krytykują wideo z nalotu ICE

Film udostępniony w tym tygodniu w mediach społecznościowych DHS, zestawiał nagrania z zatrzymań prowadzonych przez agentów ICE z fragmentami oryginalnego serialu animowanego oraz grafikami stylizowanymi na karty kolekcjonerskie przedstawiające zatrzymane osoby. Całość została podłożona pod charakterystyczny motyw muzyczny z refrenem “Gotta catch ’em all”, co szybko wywołało falę oburzenia w internecie. The Pokemon Company w oficjalnym oświadczeniu przekazało:

Jesteśmy świadomi niedawnego wideo opublikowanego przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego, które wykorzystuje wizerunki i język powiązany z naszą marką. Nasza firma nie była zaangażowana w jego powstanie ani dystrybucję, a zgoda na użycie naszej własności intelektualnej nie została udzielona

Firma nie sprecyzowała czy podejmie kroki prawne. Doug McGowan, były szef działu prawnego Pokemonów w rozmowie z serwisem IGN ocenił jednak, że sprawa prawdopodobnie zostanie wyciszona, ponieważ spółka od lat stara się unikać kontrowersji na rynku amerykańskim. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy resort bezpieczeństwa Donalda Trumpa spotyka się z krytyką za nieautoryzowane wykorzystywanie cudzej twórczości. W sierpniu usunięto spot rekrutacyjny ICE po tym, jak bez zgody użyto w nim utworu “Public Service Announcement” Jaya-Z. W tym tygodniu podobną sytuację nagłośnił także komik Theo Von, którego głos pojawił się w innym materiale DHS, oczywiście również bez jego zgody. The napisał na platformie X:

DHS, nie pozwoliłem na użycie mojego głosu. Wiem, że znacie mój adres, więc wyślijcie czek i usuńcie ten film. I trzymajcie mnie z dala od waszych “bangera” o deportacjach.

GramTV przedstawia:

Na jego prośbę nagranie zostało zdjęte, lecz wideo stylizowane na Pokemony nadal pozostaje dostępne w chwili pisania tego newsa. Może zdążycie je zobaczyć poniżej, zanim zostanie zdjęte:

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/news/politics-news/pokemon-company-ice-raid-video-anime-theme-song-pushback-1236385454

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 18:13

Śmiałem się jak o tym usłyszałem. Cała masa ludzi liczyła na to że Nintendo pozwie rząd USA a ci pchną jakieś prawa umacniające fair use tylko by wyszło na nich. Bo Trump to jest taki dzieciak że jak go nakręcisz odpowiednio to by coś takiego zrobił. Bo wielu ludzi ma deczko dość kiedy korporacje nadużywają fair use.

I specyficznie pisze o umocnieniu fair use bo ten filmik definitywnie narusza fair use tak jak jest teraz postrzegane. 




