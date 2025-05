Gra inspirowana GTA już dostępna. The Precinct z fizycznym wydaniem oraz premierowym zwiastunem.

The Precinct łączy mechaniki znane z American Fugitive z bardziej taktycznym podejściem – nie można bezkarnie rozjeżdżać przechodniów czy taranować podejrzanych. Twórcy podkreślają, że wcielając się w stróża prawa, należy działać zgodnie z procedurami i ostrożnie oceniać sytuacje.

Inspirowane klasycznymi filmami o gliniarzach The Precinct to połączenie symulatora policyjnego życia i widowiskowej gry akcji z otwartym światem. Patrolu ulice i odpowiadaj na wezwania, by zwalczać zarówno drobnych przestępców, jak i grube ryby. Stosuj własne metody działania podczas pościgów i strzelanin. Obserwuj, jak zmienia się układ sił w tętniącym życiem mieście z sandboxowymi przestępstwami, od wykroczeń parkingowych i wyścigów ulicznych po handel narkotykami i napady na banki.