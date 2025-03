Nowy zwiastun The Precinct. Poznaliśmy datę premiery wydania pudełkowego

Chwalona przez graczy podczas Steam Next Fest gra The Precinct, przygotowana przez Fallen Tree Games i Kwalee, ujawniła dziś datę premiery edycji fizycznej w nowym, wybuchowym zwiastunie.

The Precinct to bardzo ciekawa produkcja w której wcielamy się w policjanta i wykonujemy swoją pracę w pełnym zakresie, łącznie z wystawianiem mandatów za złe parkowanie. Nie oznacza to, że w produkcji brakuje wyzwań i akcji – wręcz przeciwnie, w tej grze dzieje się na prawdę sporo.

Nowy zwiastun i data premiery The Precinct

Rozgrywka dzieje się w Averno City w roku 1983, gdzie ulicami rządzą gangi, a nasz bohater musi oczyścić miasto, odkryć prawdę i wyruszyć na zawzięte pościgi samochodowe. Te są bardzo emocjonujące choćby dzięki zniszczalnemu otoczeniu w tej neo-noirowej, pełnej akcji grze policyjnej z otwartym światem. W hołdzie klasycznym filmom policyjnym, The Precinct łączy symulację policyjną z widowiskową akcją w otwartym świecie. Gracz będzie musiał patrolować ulice i odpowiadać na wezwania, aby walczyć z drobnymi i groźnymi przestępcami, wybierając własną taktykę w emocjonujących pościgach i strzelaninach.