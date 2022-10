Strategia o dziejach ludzkości do wypróbowania za darmo!

Gra strategiczna HUMANKIND otrzyma wkrótce pierwszy duży dodatek. Premiery DLC o tytule Together We Rule należy spodziewać się 9 listopada. Z okazji ogłoszenia terminu debiutu rozszerzenia deweloper AMPLITUDE Studios zorganizował darmowy weekend z HUMANKIND na Steamie. Aby wypróbować tytuł bez żadnych opłat, należy udać się na jego stronę na Steamie i kliknąć w zielony przycisk “zagraj”, logując się uprzednio do swego konta.

HUMANKIND zadebiutowało w sierpniu 2021. W strategii mamy okazję stworzyć własną cywilizację i poprowadzić ją przez kolejne epoki (od starożytności po czasy współczesne). Zaczynamy jako prehistoryczne plemię, by dotrzeć do czasów obecnych. Po drodze mierzymy się z historycznymi wydarzeniami, dokonujemy naukowych odkryć i podejmujemy trudne moralnie decyzje. Jeśli chodzi o rozwój cywilizacji, twórcy zapewniają, że ich produkcja oferuje "niemal nieskończoną liczbę kombinacji".

Co w DLC do HUMANKIND?

Dodatek Together We Rule ma zaoferować szereg nowości, takich jak Kongres Ludzkości, 15 wydarzeń narracyjnych, 6 nowych kultur i 6 nowych cudów. O szczegółach na temat rozszerzenia pisaliśmy pod tym adresem.