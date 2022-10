Dziś dwie darmowe gry w Epic Games Store. Odbierzcie kolejne prezenty na PC

Dzisiaj czwartek, a to oznacza, że użytkownicy komputerów osobistych mogą liczyć na kolejne prezenty od Epic Games Store. Zgodnie z zapowiedzią już za kilka godzin gracze PC będą mogli pobrać aż dwie produkcje. Pierwszą z nich jest Rising Hell – gra akcji z elementami roguelike’a, w której przejmujemy kontrolę nad postacią próbującą wydostać się z piekła. Drugą jest natomiast Slain: Back From Hell, czyli odskulowa platformówka z elementami slashera inspirowana m.in. pierwszymi odsłonami serii Castlevania. Zarówno Rising Hell, jak i Slain: Back From Hell odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Więcej darmowych gier PC od Epic Games Store

Warto pamiętać również o prezentach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Przypomnijmy, że tydzień temu Epic Games Store również dwie darmowe gry w postaci Runbow i The Drone Racing League Simulator.