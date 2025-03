Gothic Remake z istotną zmianą względem oryginału. Ten element zostanie znacznie rozbudowany

Steam Next Fest już za nami i demo Gothic Remake nie jest już dostępne do ogrania. Gracze mogli sprawdzić nadchodzącą produkcję Alkimia Interactive przez tydzień i sporo osób skorzystało z tej okazji. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni nie tylko z prezentowanej jakości remake’u Gothica, ale również samego dema, które było mocno ograniczone pod względem rozgrywki. Produkcja pozwoliła jedynie na sprawdzenie podstawowych mechanik, takich jak walka, rozmowy z NPC-ami, zbierane przedmiotów, czy eksploracja niewielkiego wycinka świata. Deweloperzy mają jeszcze sporo do odkrycia przed fanami Gothica, jak chociażby crafting. W serwisie X opublikowali krótką wiadomość, która potwierdza spore zmiany w wytwarzaniu przedmiotów.

Gothic Remake – twórcy zapowiedzieli więcej opcji craftingu

Każdy, kto grał w oryginalnego Gothica od Piranha Bytes wie, że oprócz wykonywania misji, czy walki, produkcja oferowała aktywności poboczne, w tym wykuwanie mieczy. Proces nie był taki prosty, ale na swój sposób satysfakcjonujący. Tego elementu nie zabraknie w remake’u, który według zapowiedzi deweloperów z Alkimia Interactive ma oferować o wiele więcej opcji rzemiosła i możliwości stworzenia różnych typów oręża.