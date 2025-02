Gothic Remake Demo już dostępne. Zobacz porównanie z oryginalną wersją gry (Aktualizacja)

Alkimia Interactive udostępniło demo remake’u pierwszego Gothica w ramach Steam Next Fest.

Aktualizacja: Chociaż demo powinno pojawić się na Steam i GOG o 15:00 czasu polskiego, to Alkimia Interactive napotkała na jakieś problemy. Gothic 1 Remake Demo zostało na kilkanaście minut udostępnione w sklepie GOG, ale obecnie zostało wycofane. Nie wiadomo, kiedy demo będzie możliwe ponownie do pobrania.

Oryginalna wiadomość: Nadszedł ten długo oczekiwany dzień, w którym każdy posiadacz komputerów osobistych może sprawdzić remake pierwszego Gothica. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podczas Steam Next Fest Alkimia Interactive wraz z THQ Nordic udostępnili demo Gothic Remake. Jest to ta sama wersja demonstracyjna, która była prezentowana na Poznań Game Arena 2024. Przez ostatnie miesiące twórcy pracowali nad przebudową niektórych mechanik swojej gry, bacznie analizując wszystkie uwagi od graczy, aby zadowolić nie tylko nowych odbiorców, ale także starych fanów Gothica. Wcześniej pojawiło się nagranie z 22-minutowym gameplayem z Gothic Remake Demo.

Gothic Remake Demo już do pobrania na Steam

Zaktualizowane demo będące prologiem jest już dostępne do pobrania na GOG.com i wkrótce będzie również na Steamie. W prologu Gothic Remake zagramy nie Bezimiennym, ale Nyrasem, który doskonale znany jest sympatykom gier Piranha Bytes jako nowicjusz Obozu Bractwa. Wersja próbna pozwala poznać losy tego bohatera, zanim dołączył do sekty Śniącego. Demo zapewnia od 30 do 60 godzin zabawy, pozwalając zapoznać się z podstawowymi mechanikami gry, w tym walką, rozmowom z postaciami niezależnymi, czy zbieraniem przedmiotów.

Prolog Nyrasa został już wcześniej udostępniony wybranym portalom i YouTuberom. Do sieci trafiły nawet bezpośrednie porównania słynnych miejsc z gry, zestawiając remake z oryginalną wersją Gothica. Na poniższych filmach możemy zobaczyć, jak prezentuje się odświeżone lokacje z Górniczej Doliny.