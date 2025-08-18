THQ Nordic rozwiewa wątpliwości. Wreckreation nie trafi na PS4 i Xbox One

THQ Nordic oraz Wreckreation idą z duchem czasu i szalone wyścigi nie pojawią się na konsolach starej generacji.

Po tygodniach zamieszania wydawca THQ Nordic oficjalnie potwierdził, że Wreckreation nie ukaże się na konsolach poprzedniej generacji. Oznacza to, że wyczekiwane zręcznościowe wyścigi trafią wyłącznie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Wreckreation nie pojawi się na konsolach starej generacji

Pierwotnie, kiedy gra została zapowiedziana w 2022 roku, w kontekście jej premiery wymieniano także wersje na PlayStation 4 oraz Xbox One, jednak już w 2023 roku, podczas THQ Nordic Showcase, logotypy starszych platform zniknęły z materiałów promocyjnych. Sprawa ponownie wywołała zamieszanie w ostatnich tygodniach. Opisy zwiastunów i wpisy w mediach społecznościowych sugerowały bowiem, że edycje na konsole minionej generacji nadal są w planach. Nawet cyfrowe sklepy, takie jak PlayStation Store, wciąż miały w ofercie wersję PS4 (opisaną dodatkowo jako PS4 Pro Enhanced).