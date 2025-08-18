THQ Nordic rozwiewa wątpliwości. Wreckreation nie trafi na PS4 i Xbox One

THQ Nordic oraz Wreckreation idą z duchem czasu i szalone wyścigi nie pojawią się na konsolach starej generacji.
Po tygodniach zamieszania wydawca THQ Nordic oficjalnie potwierdził, że Wreckreation nie ukaże się na konsolach poprzedniej generacji. Oznacza to, że wyczekiwane zręcznościowe wyścigi trafią wyłącznie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
Wreckreation nie pojawi się na konsolach starej generacji
Pierwotnie, kiedy gra została zapowiedziana w 2022 roku, w kontekście jej premiery wymieniano także wersje na PlayStation 4 oraz Xbox One, jednak już w 2023 roku, podczas THQ Nordic Showcase, logotypy starszych platform zniknęły z materiałów promocyjnych. Sprawa ponownie wywołała zamieszanie w ostatnich tygodniach. Opisy zwiastunów i wpisy w mediach społecznościowych sugerowały bowiem, że edycje na konsole minionej generacji nadal są w planach. Nawet cyfrowe sklepy, takie jak PlayStation Store, wciąż miały w ofercie wersję PS4 (opisaną dodatkowo jako PS4 Pro Enhanced).
Dopiero bezpośrednia odpowiedź wydawcy ucięła spekulacje. THQ Nordic w rozmowie z serwisem Traxion potwierdziło, że Wreckreation powstaje wyłącznie z myślą o najnowszych platformach. Ta decyzja w ogóle nie dziwi. Gra oferuje ogromny, otwarty świat o powierzchni 400 kilometrów kwadratowych, a optymalizacja takiego projektu na mocno ograniczonym sprzęcie poprzedniej generacji byłaby trudnym zadaniem.
Za Wreckreation odpowiada studio Three Fields Entertainment, w którego skład wchodzą byli pracownicy Criterion Games, w tym twórcy kultowej serii Burnout - Alex Ward i Fiona Sperry. Projekt łączy elementy klasycznych wyścigów arcade z efektowną destrukcją pojazdów, przypominając tym samym Burnout Paradise. Dodatkowo gracze otrzymają edytor tras działający w czasie rzeczywistym, co z kolei przywodzi na myśl TrackManię.
Choć wciąż nie znamy dokładnej daty premiery, studio zapewnia, że gra znajduje się już w końcowej fazie produkcji. W odpowiedziach dla fanów na platformie X deweloperzy uspokajają, że nie będziemy musieli długo czekać na Wreckreation.
