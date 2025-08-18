Godspeed You! Black Emperor usuwają swoją muzykę ze Spotify i innych platform streamingowych

Choć sami muzycy nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia, przedstawiciel wytwórni Kranky Records, na której ukazały się wspomniane albumy, potwierdził w rozmowie z Pitchfork, że również i wyżej wymienione albumy są w trakcie usuwania z Apple Music. W oficjalnym oświadczeniu Kranky poinformowało:

Na Spotify oraz Tidal nie znajdziemy już żadnych ich albumów Godspeed You! Black Emperor. W Apple Music na ten moment pozostały już tylko dwie płyty: kultowe “F# A# ∞” (1998) oraz “Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven” (2000).

Kranky zawsze dawało artystom pełną kontrolę nad tym, jak ich muzyka jest prezentowana i rozpowszechniana.

Decyzja zespołu wpisuje się w coraz szerszy trend rezygnacji artystów ze współpracy ze Spotify. Wcześniej podobne kroki podjęli m.in. King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu oraz Deerhoof, którzy otwarcie krytykowali inwestycje prezesa Spotify Daniela Eka w firmę Helsing, zajmującą się rozwojem dronów i sztucznej inteligencji na potrzeby militarne.

Spotify od dłuższego czasu znajduje się w ogniu krytyki zarówno ze strony muzyków, jak i słuchaczy. W 2024 roku Daniel Ek wywołał burzę po swoich komentarzach na temat kosztów “tworzenia treści”, które wielu artystów odebrało jako lekceważące wobec realnych trudności twórców. Choć później przeprosił, podkreślając, że nie chciał umniejszać pracy muzyków, sprawa wywołała ogromny sprzeciw. Tym bardziej że w tym samym okresie ogłoszono, iż Spotify odnotowało ponad miliard euro zysków, mimo zwolnień pracowników i podwyżek cen subskrypcji.

Dodatkowo kontrowersje wzbudziła decyzja platformy o demonetyzacji utworów z mniej niż tysiącem odtworzeń, co utrudnia początkującym artystom zarabianie i jeszcze bardziej zawęża szanse na wybicie się w branży muzycznej. Wycofanie dyskografii Godspeed You! Black Emperor pokazuje, że niechęć artystów wobec gigantów streamingowych narasta i coraz częściej znajduje swój wyraz w radykalnych decyzjach o całkowitym opuszczeniu tych serwisów.