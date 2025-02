Gothic Remake Demo przyciągnęło masę graczy. Fani poczuli nostalgię

Wczoraj, nie bez drobnych problemów, zadebiutowało demo Gothic Remake, czyli oczekiwanej odświeżonej wersji kultowego RPG-a od Piranha Bytes. Za remake odpowiada Alkimia Interactive, które udostępniło zaktualizowany Prolog Nyrasa, który był dostępny do ogrania m.in. na ubiegłorocznym Poznań Game Arena. Teraz poprawiona wersja demonstracyjna trafiła do wszystkich graczy, którzy zamierzają zanurzyć się w brutalnym świecie Górniczej Doliny. Demo zapewnia od 30 do 60 minut zabawy i pozwala zapoznać się z podstawowymi mechanikami, w tym walki. Chociaż twórcy podkreślają, że wersja próbna nie jest prezentuje dokładnie tego, jak Gothic Remake będzie wyglądał, to gracze już teraz zadowoleni są z wywołania u nich poczucia nostalgii za „starym, drewnianym Gothiciem”.

Gothic Remake – liczba graczy i pozytywne przyjęcie dema gry

Obecnie w szczytowym momencie w demo grało na Steamie aż 10 222 graczy (według SteamDB). Tym samym został pobity rekord wszystkich pozostałych części serii, a nawet fanowskiej modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos, która przyciągnęła 9 328 jednoczesnych graczy. Warto również dodać, że poprzednie demo Gothica, które zadebiutowało na Steam jeszcze w grudniu 2019 roku, zanotowało 3 888 jednocześnie bawiących się przy tym tytule osób.