FromSoftware ujawniło ostateczne statystyki nowych klas w Elden Ring. Jedna z nich doczekała się zmian

Premiera pod koniec sierpnia.

FromSoftware opublikowało finalne informacje dotyczące dwóch nowych klas postaci, które zadebiutują wraz z Tarnished Edition do Elden Ring. Deweloper potwierdził ich ostateczne nazwy oraz statystyki startowe, a przy okazji okazało się, że jedna z klas została delikatnie osłabiona względem wersji testowej. Elden Ring Tarnished Edition – jak finalnie wyglądają nowe klasy? Największą uwagę przyciąga Heavy Knight, którego statystyki różnią się nieznacznie od tych ujawnionych podczas ubiegłorocznych testów. Klasa rozpocznie rozgrywkę na 10. poziomie zamiast 8., a dwa dodatkowe poziomy zostały przeznaczone na rozwój Faith oraz Mind.

To bardzo subtelna zmiana, jednak dla graczy tworzących perfekcyjnie zoptymalizowane buildy ma ona znaczenie. W Elden Ring każdy dodatkowy poziom oznacza punkty zainwestowane w określone statystyki, dlatego społeczność preferuje klasy startujące z możliwie najniższym poziomem i jak najmniejszą liczbą "zbędnych" atrybutów. Mimo tej korekty Heavy Knight nadal będzie atrakcyjnym wyborem dla osób stawiających na ciężki pancerz oraz walkę potężnym zakrzywionym mieczem dwuręcznym.

GramTV przedstawia:

Drugą nową klasą jest Knight of Idus, czyli szybki wojownik specjalizujący się w zręcznej walce. Postać rozpoczyna przygodę na 7. poziomie i wyposażona jest w nowy zestaw lekkiego pancerza, tarczę oraz miecz Milady, który dotychczas można było zdobyć wyłącznie w dodatku Shadow of the Erdtree. Pod względem statystyk Knight of Idus przypomina klasę Samurai, jednak oferuje nieco inne rozłożenie atrybutów. Otrzymał więcej punktów w Strength i Faith, kosztem Arcane, Vigor oraz Intelligence, a jednocześnie startuje z niższym poziomem. Obie klasy trafią do gry wraz z dodatkiem Elden Ring: Tarnished Edition, którego premiera została zaplanowana na 28 sierpnia. Tego samego dnia na rynek trafi również wersja gry na Nintendo Switch 2. Fani Elden Ring mają na co czekać. Nowy projekt z terminem premiery