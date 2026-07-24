Zaloguj się lub Zarejestruj

FromSoftware ujawniło ostateczne statystyki nowych klas w Elden Ring. Jedna z nich doczekała się zmian

Mikołaj Berlik
2026/07/24 09:00
0
0

Premiera pod koniec sierpnia.

FromSoftware opublikowało finalne informacje dotyczące dwóch nowych klas postaci, które zadebiutują wraz z Tarnished Edition do Elden Ring. Deweloper potwierdził ich ostateczne nazwy oraz statystyki startowe, a przy okazji okazało się, że jedna z klas została delikatnie osłabiona względem wersji testowej.

Elden Ring
Elden Ring

Elden Ring Tarnished Edition – jak finalnie wyglądają nowe klasy?

Największą uwagę przyciąga Heavy Knight, którego statystyki różnią się nieznacznie od tych ujawnionych podczas ubiegłorocznych testów. Klasa rozpocznie rozgrywkę na 10. poziomie zamiast 8., a dwa dodatkowe poziomy zostały przeznaczone na rozwój Faith oraz Mind.

To bardzo subtelna zmiana, jednak dla graczy tworzących perfekcyjnie zoptymalizowane buildy ma ona znaczenie. W Elden Ring każdy dodatkowy poziom oznacza punkty zainwestowane w określone statystyki, dlatego społeczność preferuje klasy startujące z możliwie najniższym poziomem i jak najmniejszą liczbą "zbędnych" atrybutów. Mimo tej korekty Heavy Knight nadal będzie atrakcyjnym wyborem dla osób stawiających na ciężki pancerz oraz walkę potężnym zakrzywionym mieczem dwuręcznym.

GramTV przedstawia:

Drugą nową klasą jest Knight of Idus, czyli szybki wojownik specjalizujący się w zręcznej walce. Postać rozpoczyna przygodę na 7. poziomie i wyposażona jest w nowy zestaw lekkiego pancerza, tarczę oraz miecz Milady, który dotychczas można było zdobyć wyłącznie w dodatku Shadow of the Erdtree.

Pod względem statystyk Knight of Idus przypomina klasę Samurai, jednak oferuje nieco inne rozłożenie atrybutów. Otrzymał więcej punktów w Strength i Faith, kosztem Arcane, Vigor oraz Intelligence, a jednocześnie startuje z niższym poziomem.

Obie klasy trafią do gry wraz z dodatkiem Elden Ring: Tarnished Edition, którego premiera została zaplanowana na 28 sierpnia. Tego samego dnia na rynek trafi również wersja gry na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/fromsoftware-reveals-final-stats-of-new-elden-ring-classes-and-one-of-them-already-got-a-tiny-nerf/

Tagi:

News
From Software
RPG
FromSoftware
Elden Ring
Elden Ring Shadow of the Erdtree
Elden Ring: Tarnished Edition
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112