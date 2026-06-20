Gothic 1 Remake wreszcie to dostał. Gracze prosili o tę funkcję od premiery

Deweloperzy Alkimia Interactive poczynili przy jej okazji ukłon w stronę graczy konsolowych. Ci otrzymali dostęp do dwóch dedykowanych trybów graficznych. Pierwszy nastawiony w większym stopniu na wydajność, a więc gwarantujący większą liczbę FPS-ów kosztem oprawy graficznej. Oraz drugi, zapewniający lepszą oprawę, ale za cenę mniejszej liczby klatek na sekundę. Dodatkowo twórcy Gothic 1 Remake pochwalili się, że udało im się usunąć wiele błędów, które powodowały crashe gry . Przy tej okazji zoptymalizowano ogólną wydajność, poprawiono synchronizację dźwięku, a także ulepszono animacje w przerywnikach filmowych.

W rozdziałach 1. oraz od 3. do 5. można było dotychczas natrafić na błędy w zadaniach, blokujące dalszą progresję. To też ma być już przeszłość – przynajmniej według zapewnień twórców. Podobnie zresztą jak w przypadku błędów w skryptach dialogów. Co ważne, gracze zyskali wreszcie dostęp do tak istotnej funkcji, jak np. sortowanie ekwipunku, co z pewnością ułatwi szperanie w naszym dobytku .

No i balans. Balans to zawsze problem – trudno znaleźć grę, w której by tak nie było. Tak więc w Gothic 1 Remake zwiększono obrażenia oraz efektywność wielu zaklęć, w tym m.in. Kuli Ognia czy Leczenia. Niemniej przy tym wszystkim wzmocniona została też większość potworów i wrażych ludzkich zastępów. Efekty szczególnie powinniśmy odczuć w późniejszych etapach gry. Na koniec pytanie – lubicie otwierać zamki? Dobrze się składa, bo będziecie dostawać za to punkty doświadczenia.

Remake pierwszego Gothica trafił na rynek 5 czerwca. Produkcja co prawda borykała się z problemami technicznymi, ale nie przeszkodziło jej to w osiągnięciu sporej popularności. A także, a może przede wszystkim sporego sukcesu sprzedażowego.