Gothic 1 Remake wreszcie to dostał. Gracze prosili o tę funkcję od premiery

Od premiery Gothic 1 Remake minęły już 2 tygodnie. W tym czasie twórcy starali się regularnie poprawiać obecne w grze błędy.
Efekty tego widzimy i tym razem. Oto do gry trafiła łatka oznaczona numerem 1.0.2.
Sortowanie ekwipunku już dostępne w Gothic 1 Remake
Deweloperzy Alkimia Interactive poczynili przy jej okazji ukłon w stronę graczy konsolowych. Ci otrzymali dostęp do dwóch dedykowanych trybów graficznych. Pierwszy nastawiony w większym stopniu na wydajność, a więc gwarantujący większą liczbę FPS-ów kosztem oprawy graficznej. Oraz drugi, zapewniający lepszą oprawę, ale za cenę mniejszej liczby klatek na sekundę. Dodatkowo twórcy Gothic 1 Remake pochwalili się, że udało im się usunąć wiele błędów, które powodowały crashe gry. Przy tej okazji zoptymalizowano ogólną wydajność, poprawiono synchronizację dźwięku, a także ulepszono animacje w przerywnikach filmowych.
W rozdziałach 1. oraz od 3. do 5. można było dotychczas natrafić na błędy w zadaniach, blokujące dalszą progresję. To też ma być już przeszłość – przynajmniej według zapewnień twórców. Podobnie zresztą jak w przypadku błędów w skryptach dialogów. Co ważne, gracze zyskali wreszcie dostęp do tak istotnej funkcji, jak np. sortowanie ekwipunku, co z pewnością ułatwi szperanie w naszym dobytku.
GramTV przedstawia:
No i balans. Balans to zawsze problem – trudno znaleźć grę, w której by tak nie było. Tak więc w Gothic 1 Remake zwiększono obrażenia oraz efektywność wielu zaklęć, w tym m.in. Kuli Ognia czy Leczenia. Niemniej przy tym wszystkim wzmocniona została też większość potworów i wrażych ludzkich zastępów. Efekty szczególnie powinniśmy odczuć w późniejszych etapach gry. Na koniec pytanie – lubicie otwierać zamki? Dobrze się składa, bo będziecie dostawać za to punkty doświadczenia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!