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Gothic 1 Remake wreszcie to dostał. Gracze prosili o tę funkcję od premiery

Maciej Petryszyn
2026/06/20 13:00
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Od premiery Gothic 1 Remake minęły już 2 tygodnie. W tym czasie twórcy starali się regularnie poprawiać obecne w grze błędy.

Efekty tego widzimy i tym razem. Oto do gry trafiła łatka oznaczona numerem 1.0.2.

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake

Sortowanie ekwipunku już dostępne w Gothic 1 Remake

Deweloperzy Alkimia Interactive poczynili przy jej okazji ukłon w stronę graczy konsolowych. Ci otrzymali dostęp do dwóch dedykowanych trybów graficznych. Pierwszy nastawiony w większym stopniu na wydajność, a więc gwarantujący większą liczbę FPS-ów kosztem oprawy graficznej. Oraz drugi, zapewniający lepszą oprawę, ale za cenę mniejszej liczby klatek na sekundę. Dodatkowo twórcy Gothic 1 Remake pochwalili się, że udało im się usunąć wiele błędów, które powodowały crashe gry. Przy tej okazji zoptymalizowano ogólną wydajność, poprawiono synchronizację dźwięku, a także ulepszono animacje w przerywnikach filmowych.

W rozdziałach 1. oraz od 3. do 5. można było dotychczas natrafić na błędy w zadaniach, blokujące dalszą progresję. To też ma być już przeszłość – przynajmniej według zapewnień twórców. Podobnie zresztą jak w przypadku błędów w skryptach dialogów. Co ważne, gracze zyskali wreszcie dostęp do tak istotnej funkcji, jak np. sortowanie ekwipunku, co z pewnością ułatwi szperanie w naszym dobytku.

GramTV przedstawia:

No i balans. Balans to zawsze problem – trudno znaleźć grę, w której by tak nie było. Tak więc w Gothic 1 Remake zwiększono obrażenia oraz efektywność wielu zaklęć, w tym m.in. Kuli Ognia czy Leczenia. Niemniej przy tym wszystkim wzmocniona została też większość potworów i wrażych ludzkich zastępów. Efekty szczególnie powinniśmy odczuć w późniejszych etapach gry. Na koniec pytanie – lubicie otwierać zamki? Dobrze się składa, bo będziecie dostawać za to punkty doświadczenia.

Remake pierwszego Gothica trafił na rynek 5 czerwca. Produkcja co prawda borykała się z problemami technicznymi, ale nie przeszkodziło jej to w osiągnięciu sporej popularności. A także, a może przede wszystkim sporego sukcesu sprzedażowego.

Źródło:https://twistedvoxel.com/gothic-1-remake-update-1-0-2-adds-graphics-modes-balance-changes-and-story-fixes/

Tagi:

News
aktualizacja
patch
łatka
remake
update
Gothic
Alkimia Interactive
patch do gry
aktualizacja gry
Gothic 1 Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112