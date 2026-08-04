Assassin's Creed Black Flag Resynced otrzymało kolejną aktualizację. Twórcy spełnili jedną z najczęstszych próśb graczy

Właśnie otrzymaliśmy aktualizację 1.0.6 do Assassin's Creed Black Flag Resynced. W jej ramach twórcy poprawili wiele błędów, wprowadzili kilka zmian – w tym jedną, o którą społeczność prosiła już od jakiegoś czasu. Opis łatki jest dość spory i można go znaleźć na Steamie.

Assassin's Creed Black Flag Resynced – co nowego po łatce?

Najbardziej zauważalną nowością jest opcja ukrycia dmuchawki. Wielu graczy zwracało uwagę, że broń stale widoczna na plecach Edwarda psuła wygląd niektórych strojów. Po aktualizacji wystarczy wejść do ekwipunku, wybrać strój i skorzystać z opcji "Hide Gear", aby ukryć dmuchawkę. W każdej chwili można ją ponownie wyświetlić za pomocą funkcji "Show Gear".