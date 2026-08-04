Assassin's Creed Black Flag Resynced otrzymało kolejną aktualizację. Twórcy spełnili jedną z najczęstszych próśb graczy

Assassin's Creed Black Flag Resynced – co nowego po łatce?
Najbardziej zauważalną nowością jest opcja ukrycia dmuchawki. Wielu graczy zwracało uwagę, że broń stale widoczna na plecach Edwarda psuła wygląd niektórych strojów. Po aktualizacji wystarczy wejść do ekwipunku, wybrać strój i skorzystać z opcji "Hide Gear", aby ukryć dmuchawkę. W każdej chwili można ją ponownie wyświetlić za pomocą funkcji "Show Gear".
Patch zwiększa liczbę automatycznych zapisów z 5 do 10, dzięki czemu gracze mogą łatwiej wrócić do wcześniejszego momentu rozgrywki. Na PC naprawiono również problem blokujący liczbę klatek podczas przerywników filmowych do 30 FPS przy niestandardowych ustawieniach graficznych. Dodano także brakujący samouczek dotyczący rzucania pieniędzmi oraz poprawiono kilka błędów związanych z interfejsem i sterowaniem.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja eliminuje wiele problemów zgłaszanych przez społeczność. Wśród najważniejszych zmian znalazły się:
poprawiono działanie walki wręcz, w tym ataki na przeciwników oraz zachowanie elitarnych brutali,
usunięto błędy związane z liną z hakiem,
naprawiono sytuacje, w których statki przeciwników nie zadawały obrażeń podczas taranowania Jackdawa,
poprawiono reakcje strażników na odnalezione ciała,
wyeliminowano kilka błędów związanych z abordażem i walkami morskimi.
Twórcy usunęli również szereg błędów występujących podczas eksploracji. Naprawiono miejsca, w których Edward mógł utknąć podczas parkouru, możliwość szybkiej podróży do niezsynchronizowanych punktów widokowych oraz problemy z eksploracją wysp.
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