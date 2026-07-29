Dying Light 2 otrzyma garść nowości. Techland przedstawia sierpniowe atrakcje

Dying Light 2: Stay Human już w przyszłym tygodniu trafi w ręce abonentów PlayStation Plus. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek. Techland zapowiedział bowiem, że druga część Dying Light otrzyma na dniach szereg nowości.

Dying Light 2: Stay Human wkrótce z nową aktualizacją. Początek będzie szybszy, a lampy UV będą świecić innym kolorem

Pierwszą z zaplanowanych dla graczy Dying Light 2: Stay Human atrakcji jest aktualizacja 1.29, która zostanie udostępniona już 3 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany patch „znacznie” przyspieszy początek gry. W ciągu pierwszych 10 godzin użytkownicy będą zdobywać kolejne poziomy i umiejętności prawie dwukrotnie szybciej w ciągu pierwszych dziesięciu godzin rozgrywki.