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Dying Light 2 otrzyma garść nowości. Techland przedstawia sierpniowe atrakcje

Mikołaj Ciesielski
2026/07/29 18:15
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Nadchodząca aktualizacja przyspieszy początek gry, a światło UV doczeka się kosmetycznych zmian.

Dying Light 2: Stay Human już w przyszłym tygodniu trafi w ręce abonentów PlayStation Plus. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek. Techland zapowiedział bowiem, że druga część Dying Light otrzyma na dniach szereg nowości.

Dying Light 2: Stay Human
Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human wkrótce z nową aktualizacją. Początek będzie szybszy, a lampy UV będą świecić innym kolorem

Pierwszą z zaplanowanych dla graczy Dying Light 2: Stay Human atrakcji jest aktualizacja 1.29, która zostanie udostępniona już 3 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany patch „znacznie” przyspieszy początek gry. W ciągu pierwszych 10 godzin użytkownicy będą zdobywać kolejne poziomy i umiejętności prawie dwukrotnie szybciej w ciągu pierwszych dziesięciu godzin rozgrywki.

Ponadto wraz z aktualizacją 1.29 oświetlenie UV w Dying Light 2: Stay Human doczeka się zmian, dzięki którym będzie bardziej spójne ze stylem wizualnym z Dying Light: The Beast. Zarówno podczas rozgrywki, jak i scen przerywnikowych lampy będą emitować jasnoniebieskie światło. To nie wszystkie zmiany i ulepszenia, które wprowadzi nadchodzący patch, ale pełnę otrzymamy dopiero 3 sierpnia.

GramTV przedstawia:

Kilka dni później, bo 6 sierpnia 2026 roku, zadebiutuje trzeci rozdział The Breach: Open Worlds (Otwarte Światy). Będzie to kontynuacja inicjatywy Techlandu dedykowana zawartości tworzonej przez graczy Dying Light 2: Stay Human. Nadchodząca odsłona programu wprowadzi nowy zestaw map, inspirowanych eksploracją otwartych światów, stworzony w pełni przez społeczność.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/466615-sierpien-miesiacem-nowosci-w-dying-light-2-stay-human

Tagi:

News
aktualizacja
Techland
polskie gry
Dying Light 2
nowa zawartość
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112