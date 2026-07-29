Dying Light 2 otrzyma garść nowości. Techland przedstawia sierpniowe atrakcje

Nadchodząca aktualizacja przyspieszy początek gry, a światło UV doczeka się kosmetycznych zmian.
Dying Light 2: Stay Human już w przyszłym tygodniu trafi w ręce abonentów PlayStation Plus. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek. Techland zapowiedział bowiem, że druga część Dying Light otrzyma na dniach szereg nowości.
Dying Light 2: Stay Human wkrótce z nową aktualizacją. Początek będzie szybszy, a lampy UV będą świecić innym kolorem
Pierwszą z zaplanowanych dla graczy Dying Light 2: Stay Human atrakcji jest aktualizacja 1.29, która zostanie udostępniona już 3 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany patch „znacznie” przyspieszy początek gry. W ciągu pierwszych 10 godzin użytkownicy będą zdobywać kolejne poziomy i umiejętności prawie dwukrotnie szybciej w ciągu pierwszych dziesięciu godzin rozgrywki.
Ponadto wraz z aktualizacją 1.29 oświetlenie UV w Dying Light 2: Stay Human doczeka się zmian, dzięki którym będzie bardziej spójne ze stylem wizualnym z Dying Light: The Beast. Zarówno podczas rozgrywki, jak i scen przerywnikowych lampy będą emitować jasnoniebieskie światło. To nie wszystkie zmiany i ulepszenia, które wprowadzi nadchodzący patch, ale pełnę otrzymamy dopiero 3 sierpnia.
GramTV przedstawia:
Kilka dni później, bo 6 sierpnia 2026 roku, zadebiutuje trzeci rozdział The Breach: Open Worlds (Otwarte Światy). Będzie to kontynuacja inicjatywy Techlandu dedykowana zawartości tworzonej przez graczy Dying Light 2: Stay Human. Nadchodząca odsłona programu wprowadzi nowy zestaw map, inspirowanych eksploracją otwartych światów, stworzony w pełni przez społeczność.
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