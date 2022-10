Gotham Knights na 21-minutowym gameplayu

O Gotham Knights mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej ostatnimi czasy. Na przykład tydzień temu pokazano trailer ujawniający możliwości tytułu na PC. Ponadto okazało się, że nie jest to gra na jedno podejście – aby poznać całą historię, należy przejść produkcję kilka razy. Wcześniej można też było zobaczyć wideo z mechanizmami rozwoju postaci.

Data premiery Gotham Knights

Premiery gry o Rycerzach Gotham należy spodziewać się 21 października 2022. Tytuł trafi na pecety i konsole obecnej generacji. Jeśli chodzi o PlayStation 4 i Xbox One, to nie ma co spodziewać się, że Gotham Knights ukaże się także na tych platformach – początkowo to było w planach, ale później porzucono zamiar wydania gry na te systemy.