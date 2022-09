W jednym podejściu nie zobaczymy całej zawartości fabularnej Gotham Knights

Strukturalnie sceny będą do siebie podobne i ogólnie będą pasować do wszystkich postaci, ale każda z nich ma swoją własną wersję. [Bohaterowie – dop. red.] poruszają inaczej, mówią inaczej, mają różne historie ze wszystkimi postaciami, co pozwala nam stworzyć osobistą wersję danej sceny. Jeśli wcielisz się w Batgirl, dostaniesz wersję Batgirl, jeśli natomiast będziesz grać Robinem, zobaczysz tę samą scenę w wersji Robina. Część z nich będzie do siebie bardzo podobna, ale będą posiadać niewielkie subtelne różnice – tłumaczy cinematic director, Wilson Mui.