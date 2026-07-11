Santa Monica Studio zabiera głos w sprawie płytowego wydania God of War: Laufey, potwierdzając tym samym okno premierowe gry

Studio odpowiedzialne za God of War: Laufey wypowiedziało się na temat płytowego wydania gry, zdradzając przy tym okno premierowe produkcji.

Santa Monica Studio odniosło się do pytań fanów dotyczących God of War: Laufey, potwierdzając, że gra trafi do sprzedaży również w wersji pudełkowej na płycie. Ta informacja pojawiła się po licznych pytaniach społeczności, które nasiliły się po niedawnym ogłoszeniu Sony dotyczącym przyszłości fizycznych nośników. Przy okazji dowiedzieliśmy się kiedy możemy spodziewać się premiery gry. God of War: Laufey z oknem premiery Niedawno PlayStation poinformowało, że od stycznia 2028 roku zakończy produkcję fizycznych płyt z grami, a konsola PlayStation 6 ma być urządzeniem oferującym wyłącznie cyfrową dystrybucję. Firma potwierdziła również zamknięcie sklepów PlayStation Store dla konsol PS3 i PS Vita, co wywołało falę krytyki wśród graczy. Kolekcjonerzy oraz zwolennicy fizycznych wydań zwracali uwagę między innymi na kwestie własności cyfrowych zakupów. Reakcja społeczności była na tyle gwałtowna, że oficjalne konto PlayStation w serwisie X na kilka dni znacząco ograniczyło swoją aktywność, a po jej wznowieniu mierzy się z gigantyczną falą krytyki.

W związku z tym coraz więcej deweloperów jest pytanych o swoje podejście do fizycznych wydań gier. Nie ominęło to również Santa Monica Studio, które przygotowuje God of War: Laufey. 10 lipca studio zapowiedziało panel poświęcony nowej odsłonie serii podczas San Diego Comic-Con, który odbędzie się 24 lipca o godzinie 17:30 czasu pacyficznego. Twórcy zapowiedzieli, że podczas wydarzenia opowiedzą o kulisach powstawania gry oraz przedstawią nowe postacie, które pojawią się w God of War: Laufey.

GramTV przedstawia:

Ogłoszenie szybko zostało zasypane pytaniami dotyczącymi daty premiery oraz tego, czy gra ukaże się na płycie. Zaledwie godzinę później Santa Monica Studio doprecyzowało, że może potwierdzić, iż God of War: Laufey będzie dostępne również na fizycznym nośniku. Choć deweloperzy nadal nie ujawnili konkretnej daty premiery, potwierdzenie wydania na płycie praktycznie oznacza, że gra zadebiutuje w 2027 roku. Po styczniu 2028 roku nowe produkcje PlayStation nie będą już wydawane na fizycznych nośnikach, dlatego Santa Monica Studio musi zmieścić się z premierą przed tym terminem. Już wcześniej dziennikarz Bloomberga Jason Schreier sugerował, że God of War: Laufey może ukazać się na początku 2027 roku, najprawdopodobniej w lutym lub marcu. Biorąc pod uwagę, że projekt powstaje od dłuższego czasu, a studio zaprezentowało już sporo materiałów podczas pierwszej zapowiedzi gry, takie okno premiery nie byłoby zaskoczeniem. Twórcy zaznaczają jednak, że fani nie powinni spodziewać się podczas panelu na San Diego Comic-Con dużych ogłoszeń dotyczących samej gry. Wydarzenie ma się przede wszystkim skupić na kulisach produkcji oraz nowych bohaterach. Nie można jednak wykluczyć, że w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne informacje. Jedną z najbliższych okazji do prezentacji gry może być Gamescom 2026, o ile PlayStation nie zdecyduje się wcześniej na organizację własnego pokazu pod koniec lata.