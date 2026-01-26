Zaloguj się lub Zarejestruj

Noworoczna wyprzedaż w GOG.com. Ponad 7500 gier na PC w niższych cenach

Patrycja Pietrowska
2026/01/26 14:30
Kolejna okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier bez DRM-u.

W sklepie GOG.com wystartowały kolejne okazje na gry. Produkcje przeznaczone na komputery osobiste są teraz dostępne w obniżonych cenach w ramach New Year Sale. Noworoczna wyprzedaż obejmuje ponad 7500 pozycji.

New Year Sale w GOG.com. Wyprzedaż gier na PC w sklepie GOG

Ruszyła noworoczna wyprzedaż, z ponad 7500 gier w promocji. Od klasyków po współczesne hity, wszystkie oczywiście bez DRM-u. A do tego specjalna niespodzianka – sprawdź swoje zeszłoroczne gamingowe osiągnięcia w GOG YEAR.

Sklep GOG.com przygotował kolejne okazje dla graczy pecetowych. Ponad 7500 gier jest teraz dostępnych w obniżonych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

