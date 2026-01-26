Noworoczna wyprzedaż w GOG.com. Ponad 7500 gier na PC w niższych cenach

W sklepie GOG.com wystartowały kolejne okazje na gry. Produkcje przeznaczone na komputery osobiste są teraz dostępne w obniżonych cenach w ramach New Year Sale. Noworoczna wyprzedaż obejmuje ponad 7500 pozycji.
Ruszyła noworoczna wyprzedaż, z ponad 7500 gier w promocji. Od klasyków po współczesne hity, wszystkie oczywiście bez DRM-u. A do tego specjalna niespodzianka – sprawdź swoje zeszłoroczne gamingowe osiągnięcia w GOG YEAR.
Sklep GOG.com przygotował kolejne okazje dla graczy pecetowych. Ponad 7500 gier jest teraz dostępnych w obniżonych cenach. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Cyberpunk 2077: Widmo wolności – 65 zł (zamiast 99,99 zł)
- Fallout 4: Game of the Year Edition – 67,59 zł (zamiast 169 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 30 zł (zamiast 149,99 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 169,09 zł (zamiast 338,09 zł)
- Kingdom Come: Deliverance – 25,31 zł (zamiast 126,74 zł)
- No Man's Sky – 85,99 zł (zamiast 214,99 zł)
- Manor Lords – 97,49 zł (zamiast 149,99 zł)
- System Shock – 62,69 zł (zamiast 179 zł)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – 219,99 zł (zamiast 274,99 zł)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Ultimate Edition – 286,99 zł (zamiast 409,99 zł)
- Indiana Jones i Wielki Krąg – 239,29 zł (zamiast 299,09 zł)
- Pharaoh + Cleopatra – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Zeus + Poseidon (Acropolis) – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Caesar 3 – 15,39 zł (zamiast 23,76 zł)
- Disco Elysium - The Final Cut – 35,79 zł (zamiast 142,99 zł)
- Mortal Kombat 1+2+3 – 9,99 zł (zamiast 19,99 zł)
- Frostpunk – 20,89 zł (zamiast 138,99 zł)
- This War of Mine: Complete Edition – 8,99 zł (zamiast 89,59 zł)
- DOOM (2016) – 15,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Don't Starve – 8,99 zł (zamiast 35,99 zł)
- BioShock Infinite Complete Edition – 47,39 zł (zamiast 236,90 zł)
- Noita – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- A Plague Tale: Innocence – 24 zł (zamiast 119,99 zł)
- Songs of Conquest – 33,39 zł (zamiast 111,19 zł)
- The Wolf Among Us – 34,99 zł (zamiast 49,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
