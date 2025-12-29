Współzałożyciel CD Projekt, Michał Kiciński, przejmuje pełną kontrolę nad GOG

GOG ma nowego właściciela i jest nim Michał Kiciński z CD Projekt.

Michał Kiciński, współzałożyciel CD Projekt i jeden z głównych akcjonariuszy spółki, nabył 100 procent udziałów w GOG. Jest to popularna platforma cyfrowej dystrybucji gier bez DRM, która do tej pory była częścią Grupy Kapitałowej CD Projekt. Misją GOG jest umożliwienie graczom, aby gry żyły wiecznie.

Michała Kicińskiego oraz GOG łączy wspólne przekonanie, że gry powinny żyć wiecznie. Na coraz bardziej zatłoczonym i zamkniętym rynku, podwajamy wysiłki w tym, co GOG robi najlepiej: przywracamy klasyki, dbamy aby działały na współczesnych komputerach i pomagamy świetnym grom dotrzeć do graczy.

CD Projekt i GOG mają te same korzenie i wartości: wolność, niezależność oraz poczucie własności. Wierzę, że CD Projekt ze swoimi wyjątkowymi grami nadal będzie wspierał GOG, dzięki czemu pozostanie on najlepszym miejscem na świecie do zakupu gier z serii Wiedźmin i Cyberpunk, zarówno tych już wydanych, jak i nadchodzących. Jako dojrzały gracz sam często gram w klasyki i podziwiam kreatywność w nich zawartą. Dobrze zrobione klasyki dają tyle samo radości co nowe tytuły, a GOG od zawsze wyszukiwał też nowe gry w duchu retro. Osobiście jestem zaangażowany w kilka takich projektów, które z pewnością pojawią się na GOG w 2026 roku.

Nowy właściciel deklaruje, że GOG będzie nadal funkcjonować niezależnie, wspierając graczy i twórców w duchu promowania gier bez DRM. Michał Kiciński podkreślił też swoje zaangażowanie w rozwój klasycznych i nowych gier w duchu retro:

Od samego początku GOG budowany był na jasnych wartościach i zasadach. Kiedy wraz z Marcinem Iwińskim wpadliśmy na pomysł jego stworzenia, wizja była prosta: chcieliśmy przywracać klasyczne gry i zapewnić, że gdy kupisz grę, naprawdę należy do ciebie, na zawsze.

GOG przez ponad 17 lat funkcjonował w ramach Grupy CD Projekt, współpracując blisko ze studiem CD Projekt Red przy takich tytułach jak Wiedźmin i Cyberpunk 2077. Michał Nowakowski dodał:

Inwestując całą energię w ambitne projekty deweloperskie i rozwój naszych franczyz, uznaliśmy, że to odpowiedni moment na zmianę. GOG trafia w bardzo dobre ręce i jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Michała Kicińskiego jego przyszłość będzie pełna świetnych projektów i sukcesów. Nasze nadchodzące premiery będą nadal dostępne również na tej platformie.

Michał Kiciński nabył 100 procent udziałów w GOG sp. z o.o. za 90,7 mln zł. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Kicińskiego i nie wiązała się ze sprzedażą żadnych jego akcji CD Projekt. Po sprzedaży obu stron podpisano umowę dystrybucyjną określającą zasady dalszej współpracy i plan wydawania gier CD Projekt Red na GOG.