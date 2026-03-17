Gracze Pokemon GO nieświadomie szkolą AI robotów dostawczych

Maciej Petryszyn
2026/03/17 14:50
Chociaż w tym roku minie 10 lat od premiery Pokemon GO, gra cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Cóż, im więcej graczy, tym więcej danych szkoleniowych dla sztucznej inteligencji.

Ale jak to? Ano tak, bo okazuje się, że wydawca mobilnego hitu wykorzystywał dane zgromadzone przez użytkowników w nietypowym celu.

Twórcy Pokemon GO przekazali dane zgromadzone przez użytkowników startupowi AI

Najpierw trochę spraw formalnych. Za powstaniem Pokemon GO stała firma Niantic, w której w ubiegłym roku doszło jednak do swoistego rozpadu. Część odpowiedzialna za pokemony została przejęta przez Scopely za 3,5 miliarda dolarów. Z kolei pozostały odłam przybrał nazwę Niantic Spatial i nie jest on już w żadnym stopniu powiązany z GO. Obecny rozwój gry dzieje się więc już niezależnie od pierwotnego wydawcy, ale ten nadal jest w posiadaniu zgromadzonych na przestrzeni dekady danych, w tym zdjęć. I teraz dowiedzieliśmy się, że zamierza z tychże danych zrobić konkretny użytek.

Okazuje się, że Niantic Spatial nawiązało współpracę ze startupem Coco Robotics i to właśnie jemu przekaże swoje dane. Te zaś zostaną wykorzystane do szkolenia robotów dostawczych, których we flocie rzeczonego startupu znajduje się około 1000 sztuk. Mają one wielkość walizki i są zaprojektowane do dostarczania pizzy w środowisku miejskim. W tym zaś GPS nie sprawdza się najlepiej dla takich robotów. Zamiast tego model sztucznej inteligencji, z którego korzystają roboty, otrzyma od twórców Pokemon GO ponad 30 miliardów zdjęć zrobionych przez graczy, by dzięki nim uczyć się poruszania się po miastach bez błądzenia.

Dlaczego te zdjęcia są tak użyteczne? Przypomnijmy, że Pokemon GO kierowało członków swojej społeczności do najbardziej popularnych miejsc w poszczególnych miastach, zaś gracze fotografowali je pod różnymi kontami, z różnych odległości oraz w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych. Co ciekawe, całe to przekazanie fotografii użytkowników ma charakter jak najbardziej legalny. W jednym z zapisów regulaminu gry wyraźnie zapisano, iż Niantic ma prawo wykorzystywać przesyłane przez społeczność dane, a nawet przekazywać je podmiotom trzecim. I każdy, kto zdecydował się zagrać w Pokemon GO, musiał tenże regulamin zaakceptować.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

