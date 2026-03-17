Gracze Pokemon GO nieświadomie szkolą AI robotów dostawczych

Chociaż w tym roku minie 10 lat od premiery Pokemon GO, gra cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Cóż, im więcej graczy, tym więcej danych szkoleniowych dla sztucznej inteligencji.

Ale jak to? Ano tak, bo okazuje się, że wydawca mobilnego hitu wykorzystywał dane zgromadzone przez użytkowników w nietypowym celu.

Twórcy Pokemon GO przekazali dane zgromadzone przez użytkowników startupowi AI

Najpierw trochę spraw formalnych. Za powstaniem Pokemon GO stała firma Niantic, w której w ubiegłym roku doszło jednak do swoistego rozpadu. Część odpowiedzialna za pokemony została przejęta przez Scopely za 3,5 miliarda dolarów. Z kolei pozostały odłam przybrał nazwę Niantic Spatial i nie jest on już w żadnym stopniu powiązany z GO. Obecny rozwój gry dzieje się więc już niezależnie od pierwotnego wydawcy, ale ten nadal jest w posiadaniu zgromadzonych na przestrzeni dekady danych, w tym zdjęć. I teraz dowiedzieliśmy się, że zamierza z tychże danych zrobić konkretny użytek.