Serial science fiction został skasowany po 13 latach od jego zapowiedzi. Historia miała być „zbyt przerażająco prawdziwa”

Stacja FX oficjalnie zrezygnowała z realizacji ambitnego serialu science fiction pod roboczym tytułem World War 3, który pozostawał w przygotowaniu przez trzynaście lat. Projekt powstawał z inicjatywy Davida Haytera, scenarzysty znanego z pracy przy X-Men oraz serii Metal Gear Solid, a współtwórcą był producent Leslie Greif. Teraz po latach ciszy ujawniono powody definitywnego skasowania produkcji.

World War 3 – FX skasowało serial science fiction od twórcy X-Men i Metal Gear Solid

Greif przyznał w rozmowie z mediami, że głównym problemem okazała się zbyt duża zbieżność fabuły z rzeczywistością. Twórcy uznali, że wizja przedstawiona w serialu stała się niepokojąco prawdopodobna, przez co projekt był trudny do zrealizowania i jeszcze trudniejszy w odbiorze dla widzów. Według producenta kierownictwo FX oceniło historię jako zbyt zapalną i zbyt realistyczną, aby mogła spełniać funkcję rozrywkową.