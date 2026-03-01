Zaloguj się lub Zarejestruj

Serial science fiction został skasowany po 13 latach od jego zapowiedzi. Historia miała być „zbyt przerażająco prawdziwa”

Radosław Krajewski
2026/03/01 14:30
Stacja FX skasowała serial, który powstawał od ponad dekady.

Stacja FX oficjalnie zrezygnowała z realizacji ambitnego serialu science fiction pod roboczym tytułem World War 3, który pozostawał w przygotowaniu przez trzynaście lat. Projekt powstawał z inicjatywy Davida Haytera, scenarzysty znanego z pracy przy X-Men oraz serii Metal Gear Solid, a współtwórcą był producent Leslie Greif. Teraz po latach ciszy ujawniono powody definitywnego skasowania produkcji.

World War 3

World War 3 – FX skasowało serial science fiction od twórcy X-Men i Metal Gear Solid

Greif przyznał w rozmowie z mediami, że głównym problemem okazała się zbyt duża zbieżność fabuły z rzeczywistością. Twórcy uznali, że wizja przedstawiona w serialu stała się niepokojąco prawdopodobna, przez co projekt był trudny do zrealizowania i jeszcze trudniejszy w odbiorze dla widzów. Według producenta kierownictwo FX oceniło historię jako zbyt zapalną i zbyt realistyczną, aby mogła spełniać funkcję rozrywkową.

Mimo ciężkiej tematyki serial miał nie koncentrować się wyłącznie na konflikcie globalnym. Sednem opowieści była nadzieja oraz próba pokazania potrzeby jedności społeczeństwa w obliczu kryzysu. Twórcy chcieli zakończyć historię mocnym, symbolicznym akcentem, podkreślając znaczenie wspólnoty i wiary w przyszłość. Ostatecznie uznano jednak, że wiele wątków zbyt mocno przypomina współczesne napięcia geopolityczne.

Decyzja FX może zaskakiwać, ponieważ stacja w przeszłości nie unikała trudnych i aktualnych tematów. W jej ofercie znalazły się produkcje dotykające problemów technologii, sztucznej inteligencji czy globalnych kryzysów zdrowotnych, żeby tylko wspomnieć o Dolinie krzemowej, czy Y: Ostatni mężczyzna. Tym razem uznano jednak, że projekt przekracza granicę komfortu zarówno dla twórców, jak i odbiorców.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że World War 3 nigdy nie doczeka się realizacji. Produkcja, która przez lata budziła ciekawość i miała potencjał stać się jednym z hitów stacji, ostatecznie trafiła do kosza.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/13-years-on-fox-cancels-incendiary-sci-fi-series-from-x-men-writer/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

