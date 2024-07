Shadows of the Damned: Hella Remastered z datą premiery. Czas wrócić do piekła

Mamy dobre wieści dla wszystkich graczy, którzy z niecierpliwością czekają na odświeżoną wersję Shadows of the Damned. Deweloperzy ze studia Grasshopper Manufacture ujawnili bowiem dokładną datę premiery Shadows of the Damned: Hella Remastered. Okazuje się, że zainteresowani będą mieli okazję wrócić do piekła jesienią tego roku.

Ujawniono datę premiery Shadows of the Damned: Hella Remastered

Zgodnie z przekazanymi informacjami Shadows of the Damned: Hella Remastered zadebiutuje na rynku 31 października 2024 roku. Odświeżona wersja będzie mogła pochwalić się m.in. trybem Nowa Gra Plus, a także wsparciem dla rozdzielczości 4K i nowymi strojami dla głównego bohatera. Wraz z datą premiery opublikowano również nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.