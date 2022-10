God of War: Ragnarok w „złocie”. Kratos i Atreus dotrą na wielką bitwę na czas

Zgodnie z zapowiedzią God of War: Ragnarok ma zadebiutować na konsolach PlayStation już w przyszłym miesiącu. Jeśli obawialiście się, że kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa wzorem wielu innych produkcji zaliczy opóźnienie i pojawi się dopiero w przyszłym roku, to mamy dla Was dobre wieści. Deweloperzy ze studia Sony Santa Monica poinformowali wczoraj, że produkcja osiągnęła tzw. złoty status. Gracze mogą więc w spokoju odliczać dni do listopadowej premiery.

Twórcy God of War: Ragnarok dziękują innym studiom za wsparcie w rozwoju gry

Studio Sony Santa Monica postanowiło również wykorzystać moment i za pośrednictwem wpisu na portalu społecznościowym Twitter podziękować zespołom, które również brały udział w produkcji God of War: Ragnarok. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że przy kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa pracowali deweloperzy ze studia Bluepoint Games, którzy na swoim koncie mają m.in. remake Demon’s Souls.