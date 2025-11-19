God of War potrzebuje takiego remake’u. Fan zachwycił swoim projektem gry na Unreal Engine 5

Od wielu miesięcy słyszymy plotki o powrocie Kratosa. Zarówno w remasterach klasycznych odsłon gier, jak i nowych odsłonach, w tym pełnoprawnej części rozgrywającej się w Egipcie, jak i spin-offie, który miałby zaprezentować przygody Boga Wojny w perspektywie 2,5D. Jak dotąd Sony nie ujawniło żadnych szczegółów o tych projektach, ale fani mogą zobaczyć, jak niezależny twórca, znany jako Alifilmworx, wyobraża sobie powrót Kratosa w pełnym remake’u pierwszego God of War na Unreal Engine 5.

God of War na Unreal Engine 5 okiem jednego z fanów

Już 8 miesięcy temu twórca zaprezentował pierwsze spojrzenie na projekt remake’u, ale wtedy pokazał jedynie krótki fragment z Kratosem spadającym z Olimpu i trudno było ocenić potencjał przedsięwzięcia. Nowa prezentacja prezentuje nieco więcej i na filmie możemy zobaczyć pamiętną sekwencję otwarcia, w której protagonista walczy z przeciwnikami za pomocą Ostrzy Chaosu. Nie zabrakło także pokazaniu modelu postaci z bliska oraz krótkiego spojrzenia na Hydrę.