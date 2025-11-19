Zaloguj się lub Zarejestruj

God of War potrzebuje takiego remake’u. Fan zachwycił swoim projektem gry na Unreal Engine 5

Radosław Krajewski
2025/11/19 15:15
Akurat na ten remake posiadacze PlayStation 5 raczej by nie narzekali.

Od wielu miesięcy słyszymy plotki o powrocie Kratosa. Zarówno w remasterach klasycznych odsłon gier, jak i nowych odsłonach, w tym pełnoprawnej części rozgrywającej się w Egipcie, jak i spin-offie, który miałby zaprezentować przygody Boga Wojny w perspektywie 2,5D. Jak dotąd Sony nie ujawniło żadnych szczegółów o tych projektach, ale fani mogą zobaczyć, jak niezależny twórca, znany jako Alifilmworx, wyobraża sobie powrót Kratosa w pełnym remake’u pierwszego God of War na Unreal Engine 5.

God of War na Unreal Engine 5
God of War na Unreal Engine 5

God of War na Unreal Engine 5 okiem jednego z fanów

Już 8 miesięcy temu twórca zaprezentował pierwsze spojrzenie na projekt remake’u, ale wtedy pokazał jedynie krótki fragment z Kratosem spadającym z Olimpu i trudno było ocenić potencjał przedsięwzięcia. Nowa prezentacja prezentuje nieco więcej i na filmie możemy zobaczyć pamiętną sekwencję otwarcia, w której protagonista walczy z przeciwnikami za pomocą Ostrzy Chaosu. Nie zabrakło także pokazaniu modelu postaci z bliska oraz krótkiego spojrzenia na Hydrę.

Projekt powstał z myślą o rozbudowie portfolio i nie istnieje w formie grywalnej wersji. Fani mogą jedynie podziwiać materiał wideo i wyobrażać sobie pełnoprawny remake w takiej konwencji. Mimo tego trudno przejść obok filmu obojętnie. To dokładnie ten kierunek, który miłośnicy serii chętnie zobaczyliby w oficjalnej odnowionej edycji przygód Ducha Sparty. Połączenie kultowych scen z nowoczesną technologią prezentuje się spektakularnie i pokazuje, że klasyczne God of War nadal może zachwycać oprawą audiowizualną.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/god-of-war-remaster-concept-in-unreal-engine-5-looks-stunning/

Tagi:

News
God of War
Unreal Engine 5
fanowski projekt
remake
Kratos
twórczość fanowska
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
Sony
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:17

Czemu ten autor/narrator wygląda jakby był wygenerowany przez AI :P




