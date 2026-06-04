God of War Laufey z szybką premierą? Gra zadebiutuje przed 2028 rokiem

Pojawiły się kolejne doniesienia o debiucie już w przyszłym roku.

Po niedawnym ujawnieniu God of War Laufey podczas pokazu State of Play coraz więcej wskazuje na to, że nowa odsłona serii trafi na rynek już w 2027 roku. Choć ani Sony, ani Santa Monica Studio nie podały jeszcze oficjalnej daty premiery, kolejne doniesienia branżowych informatorów i dziennikarzy sugerują, że gracze nie będą musieli czekać do końca obecnej generacji konsol. God of War Laufey – kolejne źródło potwierdza premierę w 2027 roku Jeszcze wczoraj falę spekulacji wywołał dziennikarz Bloomberga, Jason Schreier. Odpowiadając na pytanie jednego z użytkowników mediów społecznościowych dotyczące potencjalnej premiery w 2028 roku, Schreier stwierdził krótko, że taki scenariusz „zdecydowanie nie” jest planowany. Choć nie wskazał konkretnego terminu debiutu gry, jego wypowiedź została odebrana jako kolejna przesłanka sugerująca premierę wcześniej niż w 2028 roku.

Podobne informacje pojawiały się już wcześniej za sprawą insidera NateTheHate. Według jego doniesień nowy projekt Cory'ego Barloga osadzony w uniwersum God of War ma zadebiutować właśnie w 2027 roku. Wczytywanie ramki mediów.

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Zbliżone informacje przekazał także insider działający pod pseudonimem Alir. Choć jego wcześniejsze przecieki nie cieszą się tak dużą renomą jak doniesienia najbardziej znanych informatorów branżowych, on wskazuje na pierwszy kwartał 2027 roku jako planowany termin debiutu gry. Wczytywanie ramki mediów. Cory Barlog podkreślił już, że nie będzie to prequel. Historia rozpocznie się po wydarzeniach związanych z pogrzebem Faye przedstawionym w God of War z 2018 roku, rozwijając znaną już linię czasową uniwersum. Fabuła God of War Laufey zabierze graczy do Everywhen, boskiego życia pozagrobowego określanego jako źródło magii oraz miejsce konfliktów między różnymi panteonami. Po przebudzeniu w tej tajemniczej krainie Faye odkrywa, że wydarzenia, które wcześniej zaplanowała, aby chronić Kratosa i Atreusa, są zagrożone. Bohaterka wyrusza więc w podróż przez nieznane obszary Everywhen, próbując zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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