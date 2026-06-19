God of War: Laufey już wkrótce? Sony sugeruje szybką premierę

O God of War: Laufey słyszymy już od wielu miesięcy. Chociaż przez większość tego czasu gra pojawiała się jedynie w sferze plotek.
Nowa odsłona słynnej serii oficjalna stała się dopiero podczas niedawnego State of Play. Brakowało jednak daty premiery.
Nowy God of War już wkrótce?
Tej zresztą nie ma nadal, wobec czego pojawiły się przewidywania, że na God of War: Laufey możemy poczekać nawet do 2028 roku. Niemniej już jakiś czas temu uspokajali w tej kwestii dziennikarze, sugerując, iż nowy GoW prawdopodobnie trafi w nasze ręce w 2027 roku. Były to jednak informacje nieoficjalne. Teraz jest nieco inaczej, bo nowe doniesienia płyną bezpośrednio od Sony. Owszem, konkretny termin nie pada, aczkolwiek japoński wydawca w wiadomości prasowej przesłanej drogą mailową wprost przyznał, iż Laufey trafi na konsole PlayStation 5 już wkrótce. To zdaje się więc potwierdzać plotki o 2027 roku.
W rzeczonej wiadomości od Sony wyczytamy:
Śmierć miała być końcem, ale dla Laufey (Faye), wojowniczki i żony Kratosa, właśnie rozpoczęła się nowa przygoda.
W God of War Laufey, która wkrótce trafi na konsole PlayStation 5, dołącz do niej w Empyrean, krainie niebezpiecznej magii, gdzie będzie musiała przebijać się przez królestwo poza zasięgiem bogów, aby ocalić tych, którzy są jej bliscy.
GramTV przedstawia:
God of War: Laufey to pierwsza pełnoprawna odsłona serii od czasu God of War Ragnarök z 2022 roku. Tym razem jednak nie pokierujemy poczynaniami Kratosa. Ba, protagonistą nie będzie nawet jego syn, Atreus. Zamiast tego na pierwszy plan wysunie się żona pogromcy bogów, Faye. Fabuła nowej produkcji Santa Monica Studio dziać się będzie równolegle do opowieści z dwóch odsłon nordyckiej sagi. Nasza bohaterka poruszać się będzie jednak po zaświatach, gdzie czekają ją liczne starcia z przeróżnymi bóstwami. Czy tytuł spełni oczekiwania i nawiąże do sukcesów poprzedników? Twórca oryginału nie jest w tej materii przekonany i zamiast tego przewiduje porażkę.