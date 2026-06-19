God of War: Laufey już wkrótce? Sony sugeruje szybką premierę

W rzeczonej wiadomości od Sony wyczytamy:

Śmierć miała być końcem, ale dla Laufey (Faye), wojowniczki i żony Kratosa, właśnie rozpoczęła się nowa przygoda.

W God of War Laufey, która wkrótce trafi na konsole PlayStation 5, dołącz do niej w Empyrean, krainie niebezpiecznej magii, gdzie będzie musiała przebijać się przez królestwo poza zasięgiem bogów, aby ocalić tych, którzy są jej bliscy.