Mafia: The Old Country pokazuje gameplay z dodatku Man of Honor. Nowe misje, wyzwania i broń czekają na graczy

Twórcy dzielą się pierwszym spojrzeniem na rozgrywkę.

Premiera dodatku Man of Honor do Mafia: The Old Country zbliża się wielkimi krokami. Twórcy opublikowali nowy materiał z rozgrywki, który prezentuje zawartość rozszerzenia oraz zdradza, jakie aktywności czekają na graczy już 14 sierpnia. Mafia: The Old Country – Enzo i Ennio Salieri połączą siły W opublikowanym materiale dyrektor projektowy Josh Zammit przedstawił najważniejsze elementy dodatku. Fabuła Man of Honor składa się z dwóch nowych rozdziałów, w których Enzo Favara współpracuje z Ennio Salierim, aby rozprawić się z dawnymi przeciwnikami i wyrównać stare rachunki. Dla fanów serii to ciekawy zwrot, ponieważ gracze pierwszej Mafii doskonale pamiętają Salieriego jako jedną z kluczowych postaci historii.

Rozszerzenie wprowadza zupełnie nowy typ aktywności nazwany Jobs. W jego ramach gracze będą wykonywać różnorodne zadania, takie jak: infiltracja plantacji cytrusów i eliminacja przemytników alkoholu,

holowanie pojazdów,

kradzież oraz dostarczanie ciężarówek,

likwidacja nowych celów. Na tym jednak nie koniec. W trybie Free Ride pojawią się również Challenges, czyli znacznie trudniejsze wyzwania przygotowane z myślą o najbardziej doświadczonych graczach. Za wykonywanie misji gracze będą otrzymywać walutę Dinari, którą można wydać w sklepie Salieriego znajdującym się w magazynie Port Almaro.

GramTV przedstawia:

Do zdobycia będą między innymi: nowe samochody,

konie,

stroje,

ozdoby (Charms),

broń, w tym strzelba pump-action oraz karabin Precisione Speciale. Jedną z najciekawszych nowości jest nóż do rzucania Rimbalzu, który potrafi odbić się od pierwszego przeciwnika i trafić kolejnego. Twórcy przygotowali także szereg opcjonalnych aktywności. W dodatku pojawi się możliwość zbierania listów gończych, wykonywania widowiskowych skoków kaskaderskich oraz odnajdywania specjalnych ciężarówek przeznaczonych do zniszczenia. Mafia: The Old Country – Man of Honor zadebiutuje 14 sierpnia na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.