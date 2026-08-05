Mafia: The Old Country pokazuje gameplay z dodatku Man of Honor. Nowe misje, wyzwania i broń czekają na graczy

Twórcy dzielą się pierwszym spojrzeniem na rozgrywkę.
Premiera dodatku Man of Honor do Mafia: The Old Country zbliża się wielkimi krokami. Twórcy opublikowali nowy materiał z rozgrywki, który prezentuje zawartość rozszerzenia oraz zdradza, jakie aktywności czekają na graczy już 14 sierpnia.
Mafia: The Old Country – Enzo i Ennio Salieri połączą siły
W opublikowanym materiale dyrektor projektowy Josh Zammit przedstawił najważniejsze elementy dodatku. Fabuła Man of Honor składa się z dwóch nowych rozdziałów, w których Enzo Favara współpracuje z Ennio Salierim, aby rozprawić się z dawnymi przeciwnikami i wyrównać stare rachunki. Dla fanów serii to ciekawy zwrot, ponieważ gracze pierwszej Mafii doskonale pamiętają Salieriego jako jedną z kluczowych postaci historii.
Rozszerzenie wprowadza zupełnie nowy typ aktywności nazwany Jobs. W jego ramach gracze będą wykonywać różnorodne zadania, takie jak:
infiltracja plantacji cytrusów i eliminacja przemytników alkoholu,
holowanie pojazdów,
kradzież oraz dostarczanie ciężarówek,
likwidacja nowych celów.
Na tym jednak nie koniec. W trybie Free Ride pojawią się również Challenges, czyli znacznie trudniejsze wyzwania przygotowane z myślą o najbardziej doświadczonych graczach.
Za wykonywanie misji gracze będą otrzymywać walutę Dinari, którą można wydać w sklepie Salieriego znajdującym się w magazynie Port Almaro.
GramTV przedstawia:
Do zdobycia będą między innymi:
nowe samochody,
konie,
stroje,
ozdoby (Charms),
broń, w tym strzelba pump-action oraz karabin Precisione Speciale.
Jedną z najciekawszych nowości jest nóż do rzucania Rimbalzu, który potrafi odbić się od pierwszego przeciwnika i trafić kolejnego.
Twórcy przygotowali także szereg opcjonalnych aktywności. W dodatku pojawi się możliwość zbierania listów gończych, wykonywania widowiskowych skoków kaskaderskich oraz odnajdywania specjalnych ciężarówek przeznaczonych do zniszczenia.
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