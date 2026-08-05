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Mafia: The Old Country pokazuje gameplay z dodatku Man of Honor. Nowe misje, wyzwania i broń czekają na graczy

Mikołaj Berlik
2026/08/05 09:40
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Twórcy dzielą się pierwszym spojrzeniem na rozgrywkę.

Premiera dodatku Man of Honor do Mafia: The Old Country zbliża się wielkimi krokami. Twórcy opublikowali nowy materiał z rozgrywki, który prezentuje zawartość rozszerzenia oraz zdradza, jakie aktywności czekają na graczy już 14 sierpnia.

Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – Enzo i Ennio Salieri połączą siły

W opublikowanym materiale dyrektor projektowy Josh Zammit przedstawił najważniejsze elementy dodatku. Fabuła Man of Honor składa się z dwóch nowych rozdziałów, w których Enzo Favara współpracuje z Ennio Salierim, aby rozprawić się z dawnymi przeciwnikami i wyrównać stare rachunki. Dla fanów serii to ciekawy zwrot, ponieważ gracze pierwszej Mafii doskonale pamiętają Salieriego jako jedną z kluczowych postaci historii.

Rozszerzenie wprowadza zupełnie nowy typ aktywności nazwany Jobs. W jego ramach gracze będą wykonywać różnorodne zadania, takie jak:

  • infiltracja plantacji cytrusów i eliminacja przemytników alkoholu,
  • holowanie pojazdów,
  • kradzież oraz dostarczanie ciężarówek,
  • likwidacja nowych celów.

Na tym jednak nie koniec. W trybie Free Ride pojawią się również Challenges, czyli znacznie trudniejsze wyzwania przygotowane z myślą o najbardziej doświadczonych graczach.

Za wykonywanie misji gracze będą otrzymywać walutę Dinari, którą można wydać w sklepie Salieriego znajdującym się w magazynie Port Almaro.

GramTV przedstawia:

Do zdobycia będą między innymi:

  • nowe samochody,
  • konie,
  • stroje,
  • ozdoby (Charms),
  • broń, w tym strzelba pump-action oraz karabin Precisione Speciale.

Jedną z najciekawszych nowości jest nóż do rzucania Rimbalzu, który potrafi odbić się od pierwszego przeciwnika i trafić kolejnego.

Twórcy przygotowali także szereg opcjonalnych aktywności. W dodatku pojawi się możliwość zbierania listów gończych, wykonywania widowiskowych skoków kaskaderskich oraz odnajdywania specjalnych ciężarówek przeznaczonych do zniszczenia.

Mafia: The Old Country – Man of Honor zadebiutuje 14 sierpnia na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/mafia-the-old-country-man-of-honor-gameplay-reveals-new-jobs-challenges-and-targets-to-silence

Tagi:

News
PC
Mafia
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mafia: The Old Country
Mikołaj Berlik
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