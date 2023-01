God of War – głowa Kratosa zbudowana z Lego

Niedawno pokazaliśmy Wam ciekawy projekt jednego z fanów God of War. Stworzył on interesującą replikę Ostrzy Chaosu, które wykonał z drewna. Teraz w oczy rzucił nam się inny, warty wzmianki pomysł.

Głowa Kratosa zbudowana z Lego

Użytkowników o nicku dnog.mocs pochwalił się swoją pracą na Instagramie. Kreatywny budowniczy postawił sobie za cel odwzorowanie głowy Kratosa przy pomocy klocków Lego. Muszę przyznać, ze finalnie wyszło mu to całkiem przyzwoicie, jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że spartańskiemu wojownikowi trochę źle z oczu patrzy. Na profilu twórcy znajdziecie również inne postacie, które odwzorowane zostały z Lego.



Na koniec przypomnijmy, że najnowsza odsłona przygód Kratosa – God of War Ragnarok – zadebiutowała na rynku w listopadzie 2022 roku i jest dostępna na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. To jedna z najlepiej ocenianych ubiegłorocznych produkcji.