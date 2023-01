God of War – jeden z fanów stworzył imponującą replikę Ostrzy Chaosu

Ostrza Chaosu (Blades of Chaos) to jeden z najbardziej ikonicznych oręży w historii gier wideo. Kojarzyć go mogą nawet osoby, które nigdy nie grały w żadną część serii God of War. Przedstawiamy Wam ciekawy projekt autorstwa jednego z fanów. Czyżby miłośnicy Kratosa nieco pozazdrościli fanom Elden Ring ich dziwnych osiągnięć?

Ciekawa replika Ostrzy Chaosu

Użytkownik o nicku Liew78 podzielił się swoją pracą na portalu reddit.com. Jak możemy zaobserwować na zdjęciach, ostrza są wykonane z drewna, co dodaje im unikalnego charakteru. Praca bardzo przypadała do gustu innym użytkownikom platformy, a w komentarzach przewijają się głosy zachwytu. Wiele osób zasugerowało, że chętnie kupiliby tak wykonany gadżet, który dla fanów God of War jest wręcz idealny.



Dajcie znać, czy podoba Wam się taka wersji Ostrzy Chaosu. Na koniec przypomnijmy, że najnowsza odsłona przygód Kratosa, w której dzierżył tę broń to God of War Ragnarök. Gra zadebiutowała na rynku w listopadzie 2022 roku i jest dostępna na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. To jedna z najlepiej ocenianych ubiegłorocznych produkcji.