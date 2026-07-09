Godzilla Minus Zero w pierwszym zwiastunie. Wielki potwór znów sieje strach i zniszczenie

Toho udostępniło pierwszy zwiastun Godzilla Minus Zero, nowego filmu o najsłynniejszym kaiju w historii kina. Materiał zapowiada bezpośrednią kontynuację Godzilla Minus One z 2023 roku, czyli produkcji, która okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i komercyjnym, a także zdobyła Oscara za najlepsze efekty specjalne. Film obejrzymy w kinach jeszcze w tym roku, a świeży zwiastun z nowej Godzilli zobaczycie ponizej.

Godzilla Minus Zero – pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu pojawił się w sieci

Akcja filmu została osadzona w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w Godzilla Minus One. Twórcy potwierdzili, że historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishimów, która będzie musiała zmierzyć się z „zupełnie nową katastrofą”. W zwiastunie pojawiają się znane twarze: Ryunosuke Kamiki wraca jako Koichi Shikishima, natomiast Minami Hamabe ponownie wciela się w Noriko Oishi, która przeżyła atak Godzilli na Tokio.