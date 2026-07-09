Godzilla Minus Zero w pierwszym zwiastunie. Wielki potwór znów sieje strach i zniszczenie

Studio Toho i Takashi Yamazaki zaprezentowali pierwszy zwiastun kolejnej japońskiej odsłony Godzilli.
Toho udostępniło pierwszy zwiastun Godzilla Minus Zero, nowego filmu o najsłynniejszym kaiju w historii kina. Materiał zapowiada bezpośrednią kontynuację Godzilla Minus One z 2023 roku, czyli produkcji, która okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i komercyjnym, a także zdobyła Oscara za najlepsze efekty specjalne. Film obejrzymy w kinach jeszcze w tym roku, a świeży zwiastun z nowej Godzilli zobaczycie ponizej.
Godzilla Minus Zero – pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu pojawił się w sieci
Akcja filmu została osadzona w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w Godzilla Minus One. Twórcy potwierdzili, że historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishimów, która będzie musiała zmierzyć się z „zupełnie nową katastrofą”. W zwiastunie pojawiają się znane twarze: Ryunosuke Kamiki wraca jako Koichi Shikishima, natomiast Minami Hamabe ponownie wciela się w Noriko Oishi, która przeżyła atak Godzilli na Tokio.
Za film ponownie odpowiada Takashi Yamazaki. Reżyser Godzilla Minus One wraca nie tylko jako twórca stojący za kamerą, ale również jako scenarzysta i osoba nadzorująca efekty specjalne. To istotna informacja, gdyż właśnie warstwa wizualna poprzedniego filmu była jednym z najczęściej chwalonych elementów produkcji i przyniosła ekipie Oscara.
GramTV przedstawia:
Godzilla Minus Zero będzie pierwszą japońską produkcją filmowaną z myślą o IMAX-ie. Film powstawał z użyciem certyfikowanych kamer cyfrowych, a obraz i dźwięk mają zostać zoptymalizowane pod seanse w salach IMAX. Toho podkreśla, że dzięki temu Godzilla ma zostać pokazana na ekranie w jeszcze bardziej widowiskowej skali.
Premiera Godzilla Minus Zero została zaplanowana na 3 listopada 2026 roku w Japonii. W Ameryce Północnej film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej 6 listopada 2026 roku za sprawą GKIDS. Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery w Polsce.
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