Fani serialu Obcy: Ziemia od dawna czekali na te wieści. Do drugiego sezonu dołączyły dwie gwiazdy Gry o tron

Wreszcie rozpoczęto prace na planie nowych odcinków serialu ze świata Obcego.

Twórcy Obcy: Ziemia potwierdzili świetną wiadomość, na którą fani serialu czekali od dawna. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, że prace nad drugim sezonem rozpoczną się tego lata, właśnie potwierdzono, że zdjęcia do nowych odcinków trwają już w Londynie. Ujawniono także nowych aktorów, którzy dołączyli do obsady hitu FX i Disneya. Do drugiego sezonu serialu z uniwersum Obcego dołączyli Tracey Ullman, Sam Spruell oraz Jerome Flynn, którzy wystąpią u boku wcześniej ogłoszonego Petera Dinklage’a. Obcy: Ziemia – rozpoczęto prace nad drugim sezonem. Do serialu dołączyły nowe gwiazdy FX nie ujawniło jeszcze, w jakie postacie wcielą się nowi członkowie obsady. Wiadomo jednak, że Tracey Ullman, Sam Spruell i Jerome Flynn pojawią się obok Petera Dinklage’a, którego udział w drugim sezonie zapowiedziano już wcześniej. Tym samym w serialu spotka się kilku aktorów związanych ze światem Gry o tron.

Dinklage jest doskonale znany widzom jako Tyrion Lannister, natomiast Jerome Flynn przez wiele sezonów wcielał się w Bronna. Sam Spruell zagrał z kolei Maekara Targaryena w serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Dla Spruella będzie to także kolejna współpraca z twórcą Obcy: Ziemia, Noahem Hawleyem. Aktor pojawił się wcześniej w piątym sezonie antologii Fargo. Jednym z najgłośniejszych nowych nazwisk jest Tracey Ullman, siedmiokrotna laureatka nagrody Emmy. Aktorka zdobywała statuetki między innymi za The Tracey Ullman Show oraz gościnny występ w serialu Ally McBeal. W ostatnich latach można było oglądać ją w takich produkcjach jak Mrs. America, Howards End, Pohamuj entuzjazm, Steve oraz Bal.

GramTV przedstawia:

Sam Spruell ma na koncie role w serialach Dear England, Terror, Small Axe i Luther. Występował również w filmach H jak jastrząb, Król wyjęty spod prawa, Marsjanin, The Hurt Locker. W pułapce wojny oraz K-19. Jerome Flynn, poza rolą Bronna, pojawił się niedawno u boku Harrisona Forda i Helen Mirren w serialu 1923. Jego filmografia obejmuje także Czarne lustro, Ripper Street oraz John Wick 3. W nowych odcinkach powróci Sydney Chandler, a także Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar El i Sandra Yi Sencindiver. Produkcja drugiego sezonu rozpoczęła się w Londynie, ale FX nie podało jeszcze daty jego premiery serialu na Disney+. Pierwszy sezon przedstawił dystopijną przyszłość, w której potężne korporacje podzieliły Ziemię i prowadzą coraz bardziej ryzykowne eksperymenty. Serial rozbudował przy tym elementy świata, które w kinowych odsłonach serii stanowiły przede wszystkim tło dla spotkań ludzi z ksenomorfami. Historia zakończyła się w sposób otwierający drogę do dalszej walki o władzę, szczególnie w obliczu przybycia sił korporacji Yutani. Twórcą i producentem wykonawczym Obcy: Ziemia pozostaje Noah Hawley. W gronie producentów wykonawczych znajdują się również Ridley Scott, David W. Zucker, Clayton Krueger, Emilia Serrano, Bob DeLaurentis, Peter Calloway, Monica Macer, John Campisi oraz Simon Emanuel. Za realizację serialu odpowiada FX Productions.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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