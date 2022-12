Gloomhaven: The Roleplaying Game – zapowiedź nowej gry w uwielbianym uniwersum

Wydawca stojący za sukcesami Gloomhaven i Frosthaven – Cephalofair Games – zapowiedział nową grę w uwielbianym przez fanów uniwersum. Gloomhaven: The Roleplaying Game – tak nazwano nadciągającą produkcję, która wystartuje z kampanią crowdfundingową w kwietniu 2023 roku. Mając na uwadze dotychczasowe osiągniecia ekipy, raczej możemy być spokojni, jeśli chodzi o jakość rozgrywki.

Gloomhaven: The Roleplaying Gam – zbiórka wystartuje w kwietniu

Za pośrednictwem bloga wydawcy możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat gry. Twórcy chcą dostarczyć fanom unikalnych doświadczeń, a jednym z ich głównych celów jest zminimalizowanie losowości na rzecz systemu wynagradzającego bystrość i wyczucie graczy. Ekipa sporo uwagi poświęca również systemowi rozwoju postaci, który ma dawać szerokie pole manewru, jeśli chodzi o podejmowane decyzje i kreacje bohaterów.



Warto zaznaczyć, że twórcy chcą, by Gloomhaven Role Playing Game było kompatybilne z ich wcześniejszymi produkcjami. Wydawca zaznacza również, że planuje zaprojektować niezwykle oryginalną grę, która nie będzie wyłącznie planszówką z mistrzem gry w roli głównej. Jednocześnie stworzone zostaną setki figurek, których będzie można używać również z innymi produktami autorstwa Cephalofair Games.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Gloomhaven, zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Chętnie dowiemy się również, co Wy sądzicie o tej produkcji.