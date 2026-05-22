Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja kultowej Gorączki rośnie w siłę. Do obsady dołącza kolejny znany aktor

Jakub Piwoński
2026/05/22 11:30
0
0

Michael Mann kompletuje ekipę do jednego z najbardziej wyczekiwanych sequeli ostatnich lat. I wszystko wskazuje na to, że Heat 2 naprawdę powstaje.

W ostatnich miesiącach o Gorączce 2 pisano głównie w kontekście potencjalnej obsady. Z projektem łączono kolejne wielkie nazwiska, ale brakowało konkretów potwierdzających, że film rzeczywiście zmierza do realizacji. Teraz pojawił się jednak nowy, bardzo istotny szczegół — do kontynuacji legendarnej Heat oficjalnie dołączył Jason Clarke.

Jason Clarke
Jason Clarke

Jason Clarke zasila Gorączkę 2

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra aktor znany między innymi z Wroga numer jeden, Ewolucji planety małp czy Oppenheimera. Sam fakt jego angażu pokazuje jednak, że projekt Michaela Manna cały czas nabiera rozpędu. A nazwisk wokół filmu jest znacznie więcej. Od miesięcy mówi się, że z Heat 2 łączeni są między innymi Leonardo DiCaprio, Christian Bale oraz Stephen Graham. W plotkach przewijali się również Adam Driver, Ana de Armas, Austin Butler czy Jeremy Allen White. Kilka nazwisk zostało potwierdzonych, a kilka wciąż jest niepewnych.

GramTV przedstawia:

Sam Michael Mann od kilku lat bardzo ostrożnie rozwija projekt. Heat 2 ma być jednocześnie prequelem i sequelem kultowej Gorączki z 1995 roku. Historia pokaże zarówno wcześniejsze losy Neila McCauleya i Vincenta Hanny, jak i wydarzenia rozgrywające się po finale oryginalnego filmu. Co ciekawe, mimo że Mann od lat pracował głównie na kamerach cyfrowych, nowa Gorączka ma zostać nakręcona na taśmie filmowej — dokładnie tak jak oryginał.

Budżet produkcji podobno wynosi około 175 milionów dolarów, więc Amazon i MGM najwyraźniej traktują projekt bardzo poważnie. Pytanie tylko, czy Michaelowi Mannowi uda się powtórzyć magię jednego z najbardziej kultowych kryminałów lat 90. To zadanie, które samo w sobie brzmi niemal równie ryzykownie jak napad z Gorączki.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/21/jason-clarke-joins-leonardo-dicaprio-and-christian-bale-in-michael-manns-heat-2

Tagi:

Popkultura
kino
sequel
popkultura
aktor
obsada
Jason Clarke
Gorączka
Michael Mann
kontynuacja
Gorączka 2
Heat
Heat 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112