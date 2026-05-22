Kontynuacja kultowej Gorączki rośnie w siłę. Do obsady dołącza kolejny znany aktor

Michael Mann kompletuje ekipę do jednego z najbardziej wyczekiwanych sequeli ostatnich lat. I wszystko wskazuje na to, że Heat 2 naprawdę powstaje.

W ostatnich miesiącach o Gorączce 2 pisano głównie w kontekście potencjalnej obsady. Z projektem łączono kolejne wielkie nazwiska, ale brakowało konkretów potwierdzających, że film rzeczywiście zmierza do realizacji. Teraz pojawił się jednak nowy, bardzo istotny szczegół — do kontynuacji legendarnej Heat oficjalnie dołączył Jason Clarke.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kogo dokładnie zagra aktor znany między innymi z Wroga numer jeden, Ewolucji planety małp czy Oppenheimera. Sam fakt jego angażu pokazuje jednak, że projekt Michaela Manna cały czas nabiera rozpędu. A nazwisk wokół filmu jest znacznie więcej. Od miesięcy mówi się, że z Heat 2 łączeni są między innymi Leonardo DiCaprio, Christian Bale oraz Stephen Graham. W plotkach przewijali się również Adam Driver, Ana de Armas, Austin Butler czy Jeremy Allen White. Kilka nazwisk zostało potwierdzonych, a kilka wciąż jest niepewnych.