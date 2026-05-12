Lies of P 2 oficjalnie rusza z produkcją. Fani Bloodborne mogą zacierać ręce

Maciej Petryszyn
2026/05/12 15:50
PC-owcy nadal czekają i prawdopodobnie nigdy nie doczekają się Bloodborne na komputerach osobistych. Na szczęście jest Lies of P.

Pod względem klimatu mroczna opowieść o Pinokiu jest mocno tożsama z ponad 10-letnim hitem od FromSoftware. Nic więc dziwnego, że fani czekają na sequel.

Lies of P 2
Grafika wygenerowana przez AI

Lies of P 2 wchodzi w fazę produkcji

Są więc powody do radości. Firma NEOWIZ, czyli jeden ze współtwórców oraz jednocześnie wydawca pierwszej odsłony, w swoim raporcie finansowym oficjalnie potwierdził, że Lies of P 2 weszło w fazę pełnej produkcji. Konkretnie chodzi tutaj o tzw. etap vertical slice. W nim deweloperzy zajmują się konstrukcją na użytek wewnętrzny dopracowanej wersji gry, w której znajdą się zarówno mechaniki, systemy oraz grafika, w które studio celuje w ostatecznej wersji. O samej produkcji wiadomo na razie niewiele – nie wiemy nawet, jak konkretnie brzmieć będzie jej tytuł. Mów się jednak, że NEOWIZ i Round8 chcą położyć większy nacisk na filmową narrację oraz budowanie świata.

Pierwsza odsłona Lies of P ukazała się we wrześniu 2023 roku. Opowiadała ona doskonale znaną historię o Pinokiu, ukazaną jednak w zdecydowanie bardziej mrocznym i przygnębiającym tonie. Akcja działa się bowiem w mieście Krat, opustoszałym po buncie marionetek, które wymordowały mieszkańców. Naszym zadaniem jest najpierw odnaleźć Dżepetta, a następnie powstrzymać szał marionetek. To podstawa do wielogodzinnej rozgrywki w stylu soulslike, która potem została rozbudowana w wydanym niespełna dwa lata później dodatku o nazwie Overture. Co warte wspomnienia, podstawowa wersja gry oraz dodatek sprzedały się już w ponad 4 milionach egzemplarzy.

Co jednak może niepokoić, to poczynania wspomnianego Round8. Okazuje się, że firma ta od dłuższego czasu poszukuje pracownika na stanowisko Artist AI. Wskazuje to, że firma zamierza wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję w wizualnej warstwie swoich najnowszych produkcji. A więc również i w Lies of P 2, co niekoniecznie wszystkim się musi podobać.

Źródło:https://twistedvoxel.com/lies-of-p-sequel-officially-enters-full-production-at-round8-studio/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

