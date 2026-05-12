Lies of P 2 oficjalnie rusza z produkcją. Fani Bloodborne mogą zacierać ręce

PC-owcy nadal czekają i prawdopodobnie nigdy nie doczekają się Bloodborne na komputerach osobistych. Na szczęście jest Lies of P.

Pod względem klimatu mroczna opowieść o Pinokiu jest mocno tożsama z ponad 10-letnim hitem od FromSoftware. Nic więc dziwnego, że fani czekają na sequel.

Grafika wygenerowana przez AI

Lies of P 2 wchodzi w fazę produkcji

Są więc powody do radości. Firma NEOWIZ, czyli jeden ze współtwórców oraz jednocześnie wydawca pierwszej odsłony, w swoim raporcie finansowym oficjalnie potwierdził, że Lies of P 2 weszło w fazę pełnej produkcji. Konkretnie chodzi tutaj o tzw. etap vertical slice. W nim deweloperzy zajmują się konstrukcją na użytek wewnętrzny dopracowanej wersji gry, w której znajdą się zarówno mechaniki, systemy oraz grafika, w które studio celuje w ostatecznej wersji. O samej produkcji wiadomo na razie niewiele – nie wiemy nawet, jak konkretnie brzmieć będzie jej tytuł. Mów się jednak, że NEOWIZ i Round8 chcą położyć większy nacisk na filmową narrację oraz budowanie świata.