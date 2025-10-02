Glina powraca. Zobacz zwiastun nowego sezonu

Choć część widzów może odczuć niedosyt z powodu braku Jerzego Radziwiłowicza, główną rolę przejął jednak Maciej Stuhr, który już w poprzednich odsłonach serialu zdobył uznanie jako komisarz Banaś. Partnerować mu będzie Jacek Braciak w roli Jóźwiaka, a w obsadzie pojawi się także Nela Maciejewska jako aspirant Tamara Rudnik – młoda policjantka, która dopiero poznaje brutalne realia warszawskiego półświatka.

Wojciech Pasikowski przeżywa właśnie wyjątkowo intensywny czas – do kin trafił jego Zamach na papieża, a reżyser zapowiedział również powrót do kultowej serii Psy. Wygląda więc na to, że fani jego twórczości w najbliższych miesiącach nie będą mogli narzekać na brak emocji.

Glina to serial kryminalny skupiający się na pracy stołecznego wydziału zabójstw. Każdy odcinek pokazywał, jak funkcjonariusze mierzą się z brutalnymi zbrodniami, przemocą i mrocznymi zakamarkami ludzkiej natury. Serial nie tylko koncentrował się na śledztwach, ale też na psychologii postaci – pokazując, jak kontakt z przestępczością wpływa na życie prywatne policjantów.