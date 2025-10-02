Zaloguj się lub Zarejestruj

Glina powraca. Zobacz zwiastun nowego sezonu

Jakub Piwoński
2025/10/02 12:30
To jeden z najlepszych rodzimych seriali kryminalnych. Wieści o nadchodzącym trzecim sezonie z pewnością niejednego zelektryzują.

Przez długie lata widzowie Gliny żyli w zawieszeniu, nie wiedząc, czy jeden z najważniejszych polskich seriali kryminalnych doczeka się powrotu. Teraz jednak mogą odetchnąć – do sieci trafił zwiastun kontynuacji zatytułowanej Glina. Nowy rozdział. Premiera produkcji odbędzie się 16 października na SkyShowtime.

Glina. Nowy rozdział
Glina. Nowy rozdział

Glina – sezon 3. na SkyShowtime

Choć część widzów może odczuć niedosyt z powodu braku Jerzego Radziwiłowicza, główną rolę przejął jednak Maciej Stuhr, który już w poprzednich odsłonach serialu zdobył uznanie jako komisarz Banaś. Partnerować mu będzie Jacek Braciak w roli Jóźwiaka, a w obsadzie pojawi się także Nela Maciejewska jako aspirant Tamara Rudnik – młoda policjantka, która dopiero poznaje brutalne realia warszawskiego półświatka.

Nowa Glina powstaje we współpracy SkyShowtime, Telewizji Polskiej i Apple Film. Za reżyserię odpowiadają Władysław Pasikowski i Dariusz Jabłoński, a scenariusz przygotował Maciej Maciejewski.

GramTV przedstawia:

Wojciech Pasikowski przeżywa właśnie wyjątkowo intensywny czas – do kin trafił jego Zamach na papieża, a reżyser zapowiedział również powrót do kultowej serii Psy. Wygląda więc na to, że fani jego twórczości w najbliższych miesiącach nie będą mogli narzekać na brak emocji.

Glina to serial kryminalny skupiający się na pracy stołecznego wydziału zabójstw. Każdy odcinek pokazywał, jak funkcjonariusze mierzą się z brutalnymi zbrodniami, przemocą i mrocznymi zakamarkami ludzkiej natury. Serial nie tylko koncentrował się na śledztwach, ale też na psychologii postaci – pokazując, jak kontakt z przestępczością wpływa na życie prywatne policjantów.

Tagi:

Popkultura
Władysław Pasikowski
SkyShowtime
nowy sezon
serial kryminalny
Maciej Stuhr
Glina
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


