Glina powraca. Zobacz zwiastun nowego sezonu

Przez długie lata widzowie Gliny żyli w zawieszeniu, nie wiedząc, czy jeden z najważniejszych polskich seriali kryminalnych doczeka się powrotu. Teraz jednak mogą odetchnąć – do sieci trafił zwiastun kontynuacji zatytułowanej Glina. Nowy rozdział. Premiera produkcji odbędzie się 16 października na SkyShowtime.
Glina – sezon 3. na SkyShowtime
Choć część widzów może odczuć niedosyt z powodu braku Jerzego Radziwiłowicza, główną rolę przejął jednak Maciej Stuhr, który już w poprzednich odsłonach serialu zdobył uznanie jako komisarz Banaś. Partnerować mu będzie Jacek Braciak w roli Jóźwiaka, a w obsadzie pojawi się także Nela Maciejewska jako aspirant Tamara Rudnik – młoda policjantka, która dopiero poznaje brutalne realia warszawskiego półświatka.
Nowa Glina powstaje we współpracy SkyShowtime, Telewizji Polskiej i Apple Film. Za reżyserię odpowiadają Władysław Pasikowski i Dariusz Jabłoński, a scenariusz przygotował Maciej Maciejewski.
Wojciech Pasikowski przeżywa właśnie wyjątkowo intensywny czas – do kin trafił jego Zamach na papieża, a reżyser zapowiedział również powrót do kultowej serii Psy. Wygląda więc na to, że fani jego twórczości w najbliższych miesiącach nie będą mogli narzekać na brak emocji.
Glina to serial kryminalny skupiający się na pracy stołecznego wydziału zabójstw. Każdy odcinek pokazywał, jak funkcjonariusze mierzą się z brutalnymi zbrodniami, przemocą i mrocznymi zakamarkami ludzkiej natury. Serial nie tylko koncentrował się na śledztwach, ale też na psychologii postaci – pokazując, jak kontakt z przestępczością wpływa na życie prywatne policjantów.
