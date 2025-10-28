Zaloguj się lub Zarejestruj

One Piece powraca z 2. sezonem. Netflix ujawnił datę premiery nowych odcinków

Mikołaj Ciesielski
2025/10/28 16:40
Zaprezentowano też nowy platak.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece. Dzisiaj natomiast. Netflix podzielił się informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów wspomnianej produkcji. Platforma ujawniła bowiem dokładną datę premiery nowych odcinków serialowej adaptacji najpopularniejszej na świecie mangi, której autorem jest Eiichiro Oda.

Netflix ujawnił datę premiery 2. sezonu serialu One Piece

Zgodnie z przekazanymi informacjami 2. sezonu One Piece zadebiutuje na platformie Netflix dokładnie 10 marca 2026 roku. Wraz z datą premiery serwis zaprezentował również nowy plakat. Na udostępnionej grafice zobaczyć możemy fragment wyspy Drum, którą bohaterowie serialu odwiedzą w nowych odcinkach.

Bohaterem tej rozgrywającej się na morzach i oceanach wspaniałej przygodowej sagi jest Luffy — entuzjastyczny młodzieniec, który za wszelką cenę pragnie zostać Królem Piratów. „One Piece” jest kulturowym fenomenem, który na całym świecie zdobył sobie miliony wiernych fanów. To także wielowątkowa i żywa opowieść o grupie outsiderów marzących o tym, by dołączyć do wiernej załogi Luffy’ego i stać się jednym ze Słomkowych Kapeluszy – głosi opis serialu.

Na koniec warto dodać, że producentem wykonawczym serialu One Piece jest sam twórca mangi Eiichiro Oda. Wspomniana ekranizacja powstaje również we współpracy z Shueishą, a za produkcję odpowiada Tomorrow Studios (partner ITV Studios). Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat 1. sezonu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja serialu One Piece. Przed wyruszeniem w morze należy zebrać drużynę.

Źródło:https://x.com/NetflixPL/status/1983156799155904897

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

