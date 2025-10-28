One Piece powraca z 2. sezonem. Netflix ujawnił datę premiery nowych odcinków

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece. Dzisiaj natomiast. Netflix podzielił się informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów wspomnianej produkcji. Platforma ujawniła bowiem dokładną datę premiery nowych odcinków serialowej adaptacji najpopularniejszej na świecie mangi, której autorem jest Eiichiro Oda.

Netflix ujawnił datę premiery 2. sezonu serialu One Piece

Zgodnie z przekazanymi informacjami 2. sezonu One Piece zadebiutuje na platformie Netflix dokładnie 10 marca 2026 roku. Wraz z datą premiery serwis zaprezentował również nowy plakat. Na udostępnionej grafice zobaczyć możemy fragment wyspy Drum, którą bohaterowie serialu odwiedzą w nowych odcinkach.