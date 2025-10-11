Wiemy już kiedy Niezwyciężony wróci w nowym sezonie. Amazon daje pierwszy zwiastun

Podczas New York Comic Con Prime Video zaprezentowało pierwszy, dość zaskakujący zwiastun 4. sezonu animowanego hitu Niezwyciężony. Nowe odcinki trafią do serwisu w marcu 2026 roku. Niezwyciężony – sezon 4. w 2026 roku Przypomnijmy, że serial powstał na podstawie kultowych komiksów Roberta Kirkmana. Opowiada historię Marka Graysona, syna najpotężniejszego superbohatera Ziemi, który musi zmierzyć się z dziedzictwem swoich mocy i wyborem, jak je wykorzystać. W nowym sezonie główny bohater stanie do walki z potężnym Viltrumitą Thraggiem, któremu głos podłoży Lee Pace.

Niezwyciężony od początku wyróżnia się na tle innych produkcji superbohaterskich: animacja nie boi się brutalności, dramatyzmu i czarnego humoru, a jednocześnie potrafi poruszać poważne tematy związane z dorastaniem, odpowiedzialnością i moralnością. Serial zdobył sobie lojalną publiczność i uznanie krytyków, którzy chwalą go za świeże podejście do gatunku i wciągającą fabułę.

Twórcy obiecują, że czwarty sezon nie zawiedzie fanów intensywnych starć i emocjonujących zwrotów akcji, utrzymując charakterystyczny dla serii miks brutalności, dramatyzmu i czarnego humoru. Choć trzeba przyznać, że zwiastun jest raczej zaskakujący, bo opiera się na zwykłej rozmowie bohaterów.

