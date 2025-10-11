Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiemy już kiedy Niezwyciężony wróci w nowym sezonie. Amazon daje pierwszy zwiastun

Jakub Piwoński
2025/10/11 15:30
Czekacie na nowe przygody tego superbohatera?

Podczas New York Comic Con Prime Video zaprezentowało pierwszy, dość zaskakujący zwiastun 4. sezonu animowanego hitu Niezwyciężony. Nowe odcinki trafią do serwisu w marcu 2026 roku.

Niezwyciężony
Niezwyciężony

Niezwyciężony – sezon 4. w 2026 roku

Przypomnijmy, że serial powstał na podstawie kultowych komiksów Roberta Kirkmana. Opowiada historię Marka Graysona, syna najpotężniejszego superbohatera Ziemi, który musi zmierzyć się z dziedzictwem swoich mocy i wyborem, jak je wykorzystać. W nowym sezonie główny bohater stanie do walki z potężnym Viltrumitą Thraggiem, któremu głos podłoży Lee Pace.

Niezwyciężony od początku wyróżnia się na tle innych produkcji superbohaterskich: animacja nie boi się brutalności, dramatyzmu i czarnego humoru, a jednocześnie potrafi poruszać poważne tematy związane z dorastaniem, odpowiedzialnością i moralnością. Serial zdobył sobie lojalną publiczność i uznanie krytyków, którzy chwalą go za świeże podejście do gatunku i wciągającą fabułę.

GramTV przedstawia:

Twórcy obiecują, że czwarty sezon nie zawiedzie fanów intensywnych starć i emocjonujących zwrotów akcji, utrzymując charakterystyczny dla serii miks brutalności, dramatyzmu i czarnego humoru. Choć trzeba przyznać, że zwiastun jest raczej zaskakujący, bo opiera się na zwykłej rozmowie bohaterów.

Popkultura
Amazon
serial animowany
Amazon Prime Video
Niezwyciężony
nowy sezon
Invincible
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


