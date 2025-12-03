Zaloguj się lub Zarejestruj

Po sukcesie 10. sezonu Diablo 4, nadchodzi sezon 11. Czy Blizzard podoła presji?

Jakub Piwoński
2025/12/03 14:10
1
0

Już dziś zostaną ujawnione szczegóły kolejnego sezonu rozgrywki w RPG akcji.

Sezon 10 Diablo 4 okazał się ogromnym sukcesem, podnosząc poprzeczkę oczekiwań wobec nadchodzącego sezonu 11. Wiadomo, że na Steamie w trakcie trwania 10. sezonu, gra uzyskała rekordowy jak dotąd wynik sezonowy: jednoczesny szczyt sięgnął 49 000 graczy. Czy Blizzard podoła presji? Studio już dziś planuje uchylić rąbka tajemnicy i tradycyjnie zaprasza graczy na transmisję online, gdzie zdradzi pierwsze szczegóły nowej odsłony sezonu.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – Blizzard zaprasza na ujawnienie kulis nowego sezonu

Następna transmisja rozpocznie się 3 grudnia o godzinie 20:00. Na scenie pojawią się członkowie zespołu twórców, którzy opowiedzą o najważniejszych zmianach w grze. Fani dowiedzą się m.in. o nowych funkcjach hartowania i doskonalenia, nadchodzących zmianach w walce z potworami, a także aktualizacjach systemów i mechanik rozgrywki.

Nie zabraknie również szczegółów dotyczących Pomniejszych Złych oraz nowego systemu rang sezonowych, który ma dodatkowo urozmaicić rywalizację. Transmisja zakończy się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której gracze będą mogli na żywo porozmawiać z twórcami i rozwiać swoje wątpliwości.

Blizzard zachęca, aby oglądać wydarzenie na oficjalnych kanałach Twitch, YouTube, X i TikTok, a jeśli ktoś przegapi transmisję na żywo, powtórkę będzie można obejrzeć później na YouTubie i Twitchu. Dodatkową atrakcją dla uczestników są dropy w grze – wystarczy przez 30 minut oglądać dowolny stream z kategorii Diablo z włączonymi dropami, aby zdobyć ozdobny jednoręczny miecz Bezjelcowy Sztych. Sezon 11 Diablo 4 zapowiada się na ekscytujący i pełen nowości okres. Co nowego przygotowali twórcy? Przekonamy się już dziś.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24250347/ogladajcie-nastepna-transmisje-na-zywo-z-informacjami-od-tworcow

Tagi:

News
Blizzard
Diablo 4
nowy sezon
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:01

Krótka odpowiedź: nie. Dłuższa: nerfy na lewo i prawo (poniekąd słuszne, ale gra będzie sprawiała wrażenie dużo wolniejszej i topornej), usunięcie zbroi chaosu wraz z odmową pozostawienia chociażby jednego, znerfowanego kawałka oraz nowy sezonowy crafting, który będzie mógł totalnie zniszczyć item, który próbujesz podbić. Myślę, że jak dobiją do 2/3 graczy z sezonu 10 to będzie dobrze.




