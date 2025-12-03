Po sukcesie 10. sezonu Diablo 4, nadchodzi sezon 11. Czy Blizzard podoła presji?

Sezon 10 Diablo 4 okazał się ogromnym sukcesem, podnosząc poprzeczkę oczekiwań wobec nadchodzącego sezonu 11. Wiadomo, że na Steamie w trakcie trwania 10. sezonu, gra uzyskała rekordowy jak dotąd wynik sezonowy: jednoczesny szczyt sięgnął 49 000 graczy. Czy Blizzard podoła presji? Studio już dziś planuje uchylić rąbka tajemnicy i tradycyjnie zaprasza graczy na transmisję online, gdzie zdradzi pierwsze szczegóły nowej odsłony sezonu.

Diablo 4 – Blizzard zaprasza na ujawnienie kulis nowego sezonu

Następna transmisja rozpocznie się 3 grudnia o godzinie 20:00. Na scenie pojawią się członkowie zespołu twórców, którzy opowiedzą o najważniejszych zmianach w grze. Fani dowiedzą się m.in. o nowych funkcjach hartowania i doskonalenia, nadchodzących zmianach w walce z potworami, a także aktualizacjach systemów i mechanik rozgrywki.