Zamach na papieża w pełnym zwiastunie. Reżyser Psów prezentuje swój nowy film

Władysław Pasikowski, legendarny twórca serii Psów, powraca ze swoim nowym thrillerem. Reżyser ponownie zaprosił do współpracy Bogusława Lindę, obsadzając go w głównej roli w nowym filmie Zamach na papieża. Będzie to doskonale znana historia zamachu na życie Jana Pawła II przez Aliego Agcę, tym razem opowiedziana z perspektywy służb specjalnych. Najnowszy zwiastun zapowiada fabułę pełną intryg i zdrad, ale również akcji. Materiał zobaczycie poniżej.

Foto: materiały prasowe/Wonder Films

Zamach na papieża – pełny zwiastun nowego filmu Władysława Pasikowskiego