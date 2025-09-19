Powstaną nowe Psy. Nie będzie to film, ale serial od Władysława Pasikowskiego dla Netflixa

Władysław Pasikowski powraca ze swoją wielką serią. Jak poinformował serwis naEKRANIE reżyser po kilkuletniej przerwie planuje wielki powrót Psów. Wkrótce do kin trafi jego najnowszy film Zamach na papieża z Bogusławem Lindą w głównej roli, a niedługo później na platformie SkyShowtime zadebiutuje trzeci sezon serialu Glina z Maciejem Stuhrem jako podkomisarzem Arturem Banasiem. Największą sensację wzbudzają jednak informacje o nowym projekcie, nad którym reżyser już pracuje.

Foto: Studio Filmowe Zebra

Psy – Netflix stworzy serialową wersję

Z ustaleń wynika, że Pasikowski przygotowuje serialową wersję legendarnego filmu Psy z 1992 roku, który uznawany jest za jeden z najważniejszych polskich thrillerów sensacyjnych lat 90. Produkcja ma powstać dla Netflixa i tym samym po raz pierwszy w historii wynieść kultową historię Franza Maurera na globalną scenę.