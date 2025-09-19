Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaną nowe Psy. Nie będzie to film, ale serial od Władysława Pasikowskiego dla Netflixa

Radosław Krajewski
2025/09/19 08:00
Popularny reżyser pracuje nad serialową wersją Psów.

Władysław Pasikowski powraca ze swoją wielką serią. Jak poinformował serwis naEKRANIE reżyser po kilkuletniej przerwie planuje wielki powrót Psów. Wkrótce do kin trafi jego najnowszy film Zamach na papieża z Bogusławem Lindą w głównej roli, a niedługo później na platformie SkyShowtime zadebiutuje trzeci sezon serialu Glina z Maciejem Stuhrem jako podkomisarzem Arturem Banasiem. Największą sensację wzbudzają jednak informacje o nowym projekcie, nad którym reżyser już pracuje.

Psy
Psy
Psy – Netflix stworzy serialową wersję

Z ustaleń wynika, że Pasikowski przygotowuje serialową wersję legendarnego filmu Psy z 1992 roku, który uznawany jest za jeden z najważniejszych polskich thrillerów sensacyjnych lat 90. Produkcja ma powstać dla Netflixa i tym samym po raz pierwszy w historii wynieść kultową historię Franza Maurera na globalną scenę.

Niestety nie ujawniono żadnych konkretów dotyczących fabuły. Nie wiadomo, czy nowy projekt będzie prequelem opowiadającym o początkach kariery młodego Franza w strukturach Służby Bezpieczeństwa, czy może kontynuacją wydarzeń z Psów 3. W imię zasad z 2020 roku, które spotkały się z umiarkowanym przyjęciem widzów. W branży przeważa jednak opinia, że twórcy mogą zdecydować się na cofnięcie akcji w czasie, aby zaprezentować narodziny jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego kina.

Powrót Pasikowskiego do uniwersum Psów może okazać się jednym z najgłośniejszych przedsięwzięć w polskiej branży filmowej ostatnich lat. Jeśli Netflix rzeczywiście zrealizuje projekt z odpowiednim rozmachem, serial ma szansę przyciągnąć zarówno wieloletnich fanów oryginału, jak i zupełnie nowe pokolenie widzów, które nie miało dotąd okazji poznać historii Franza Maurera. Obecnie nie wiadomo jeszcze, kiedy możemy spodziewać się premiery.

Źródło:https://naekranie.pl/aktualnosci/psy-netflix-rozbija-bank-pasikowski-szykuje-serial-oparty-na-legendarnym-polskim-filmie-1758205357-1758206668

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

