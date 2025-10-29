Jedna z najstarszych produkcji science fiction doczeka się nowej wersji. Seria powróci po prawie 45 latach

Za sterami twórcy Deadpool & Wolverine i Diuny: Część druga.

Legenda powraca do życia. Legendary Pictures przygotowuje nową ekranizację klasycznej opowieści science fiction Buck Rogers, opartej na noweli Armageddon 2419 A.D. autorstwa Philipa Francisa Nowlana z 1928 roku. Za scenariusz odpowiada Zeb Wells, laureat Emmy, który współtworzył m.in. Deadpool & Wolverine i popularną animację Robot Chicken. Buck Rogers powraca. Powstaje nowy film z kultowym bohaterem science fiction Historia Bucka Rogersa to jedno z najstarszych i najbardziej wpływowych dzieł science fiction w historii amerykańskiej popkultury. Bohater po raz pierwszy pojawił się w noweli publikowanej w latach 20. XX wieku. Rogers, z zawodu inspektor kopalni, zapada w stan hibernacji i budzi się 500 lat później, w świecie ogarniętym międzyplanetarną wojną.

Postać szybko zdobyła ogromną popularność dzięki serii komiksów, słuchowisk radiowych oraz seriali telewizyjnych. Już w latach 30. przygody Bucka Rogersa czytały codziennie miliony osób, a futurystyczna wizja świata z laserami, rakietami, plecakami odrzutowymi i statkami kosmicznymi, inspirowała pokolenia twórców science fiction. Wpływ tej serii można dostrzec nawet w estetyce Tomorrowland w Disneylandzie czy na Wystawach Światowych z połowy XX wieku.

W 1939 roku na ekrany kin trafił 12-odcinkowy serial z Busterem Crabbem w roli głównej, który tylko wzmocnił popularność bohatera. W tym samym roku, w którym debiutowały Gwiezdne wojny, pojawił się film Buck Rogers, a już dwa lata później wystartował serial Buck Rogers w XXV wieku, któremu towarzyszył kolejny pełnometrażowy film. Serial w telewizji emitowany był do 1981 roku. Nowy film ma być świeżym spojrzeniem na kultową postać, łączącym klasyczne motywy pulp science fiction z nowoczesnym podejściem do narracji i efektów specjalnych. Nad projektem czuwają Mary Parent i Cale Boyter, producenci odpowiedzialni m.in. za Diuna: Część druga. Nie ujawniono jeszcze obsady, reżysera, ani tym bardziej daty premiery.

