Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najstarszych produkcji science fiction doczeka się nowej wersji. Seria powróci po prawie 45 latach

Radosław Krajewski
2025/10/29 19:10
0
0

Za sterami twórcy Deadpool & Wolverine i Diuny: Część druga.

Legenda powraca do życia. Legendary Pictures przygotowuje nową ekranizację klasycznej opowieści science fiction Buck Rogers, opartej na noweli Armageddon 2419 A.D. autorstwa Philipa Francisa Nowlana z 1928 roku. Za scenariusz odpowiada Zeb Wells, laureat Emmy, który współtworzył m.in. Deadpool & Wolverine i popularną animację Robot Chicken.

Buck Rogers

Buck Rogers powraca. Powstaje nowy film z kultowym bohaterem science fiction

Historia Bucka Rogersa to jedno z najstarszych i najbardziej wpływowych dzieł science fiction w historii amerykańskiej popkultury. Bohater po raz pierwszy pojawił się w noweli publikowanej w latach 20. XX wieku. Rogers, z zawodu inspektor kopalni, zapada w stan hibernacji i budzi się 500 lat później, w świecie ogarniętym międzyplanetarną wojną.

Postać szybko zdobyła ogromną popularność dzięki serii komiksów, słuchowisk radiowych oraz seriali telewizyjnych. Już w latach 30. przygody Bucka Rogersa czytały codziennie miliony osób, a futurystyczna wizja świata z laserami, rakietami, plecakami odrzutowymi i statkami kosmicznymi, inspirowała pokolenia twórców science fiction. Wpływ tej serii można dostrzec nawet w estetyce Tomorrowland w Disneylandzie czy na Wystawach Światowych z połowy XX wieku.

GramTV przedstawia:

W 1939 roku na ekrany kin trafił 12-odcinkowy serial z Busterem Crabbem w roli głównej, który tylko wzmocnił popularność bohatera. W tym samym roku, w którym debiutowały Gwiezdne wojny, pojawił się film Buck Rogers, a już dwa lata później wystartował serial Buck Rogers w XXV wieku, któremu towarzyszył kolejny pełnometrażowy film. Serial w telewizji emitowany był do 1981 roku.

Nowy film ma być świeżym spojrzeniem na kultową postać, łączącym klasyczne motywy pulp science fiction z nowoczesnym podejściem do narracji i efektów specjalnych. Nad projektem czuwają Mary Parent i Cale Boyter, producenci odpowiedzialni m.in. za Diuna: Część druga.

Nie ujawniono jeszcze obsady, reżysera, ani tym bardziej daty premiery.

Źródło:https://www.thewrap.com/zeb-wells-to-write-buck-rogers-movie-at-legendary/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
reboot
Legendary Pictures
sci-fi
Zeb Wells
Buck Rogers
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112